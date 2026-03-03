2026年中國全國政協會議4日開幕 會期7天

中國全國政協發言人劉結一宣布，全國政協14屆四次會議4日下午3時將在北京人民大會堂開幕，11日上午閉幕，會期7天。（歐新社）

中國全國政協今天舉行會前記者會，政協發言人劉結一宣布，全國政協14屆四次會議4日下午3時將在北京人民大會堂開幕，11日上午閉幕，會期7天。

中國全國政協今天依照慣例舉行開幕前記者會，劉結一在會中公布今年政協會議主要議程。

劉結一表示，今年政協會議主要議程是，聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告；列席14屆全國人大四次會議，聽取並討論「政府工作報告」及其他有關報告，討論國民經濟和社會發展第十五個五年規劃（十五五規劃）綱要草案。

他說，議程還包括，審議通過全國政協14屆四次會議政治決議、關於常委會工作報告的決議、關於全國政協14屆三次會議以來提案工作情況報告的決議、關於全國政協14屆四次會議提案審查情況的報告。

劉結一又說，7天的會議期間，將舉行開幕會、閉幕會及2次大會發言；在各委員駐地將分別舉行多次界別小組會議，部分界別還將舉行界別協商會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐中使節旁聽。

劉結一表示，大會將舉辦3場「委員通道」採訪活動。各委員駐地都設立了採訪間，供中外記者採訪。而今年的會議有2500多名中外記者報名採訪。

