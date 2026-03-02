「中國之友」相繼被美除掉 《彭博》：習近平開始想誰是下一個

美國總統川普將在3月31日訪中，與習近平舉行峰會。（路透檔案照）

美國和以色列在「史詩怒火」軍事行動中合力重創伊朗領導層，包括殲滅最高領袖哈米尼，讓中國繼失去委內瑞拉前總統馬杜羅後，再次喪失在中東的重要盟友。《彭博》2日分析，美國總統川普即將從3月31日起訪中，但中國國家主席習近平此時很難平常心看待川普到訪，甚至開始揣測川普下一個想「除掉」的對象，有沒有可能是與中國更親近的夥伴。

中國外交部長王毅對美以兩國攻擊伊朗表示，「公然殺害一個主權國家的領袖，並推動政權更迭是不可接受的」，這段批判意味強烈的聲明在「川習會」日程確定、美中官員努力維繫兩國關係之際顯得引人注目，尤其美國1月才閃電推翻與中國關係密切的委內瑞拉前總統馬杜羅。儘管伊朗、委內瑞拉並非中國重要的貿易或國防夥伴，但兩國領袖倒台或身亡，對於試圖控制全球石油供應鏈的習近平是一大打擊。

策略諮詢公司亞洲集團（The Asia Group）合夥人陳澍（George Chen）指出，各界對川普訪中的成果應有所保留，「習近平現在怎麼可能覺得一切如常，並準備好以愉悅的心情迎接川普來訪？」他補充道，出口石油的委內瑞拉和伊朗的親中勢力被川普拔除後，中國與俄羅斯的關係料將更加鞏固。承擔全球約4分之1石油運輸的荷姆茲海峽目前風聲鶴唳，油輪紛紛閃避，中國約13.4％的海上原油進口來自伊朗，供應中斷恐讓房地產市場、且消費疲軟的中國雪上加霜。

歐亞集團資深分析師、前美國外交官Jeremy Chan分析，中國很可能會利用荷姆茲海峽長期封鎖對全球經濟造成的壓力，來確保石油供應能儘快恢復，意味中國預期這種全球性壓力會迫使美國和其他大國迅速採取行動解除封鎖。他也同意道，「川習會」仍有可能舉行，但川普對伊朗的軍事行動將讓這場會晤蒙上陰影，並進一步降低外界對實質成果的預期。

除了中東戰亂外，中國也面臨周邊地區衝突不斷升級的局面，例如，阿富汗和巴基斯坦之間近日升溫的衝突，中國與日本首相高市早苗有關「台灣有事」的言論陷入外交爭端尚未解決。這些情況都可能意味，中國不會長期將注意力集中在伊朗問題上。華府智庫中東研究所資深學者卡拉布雷斯（John Calabrese）則指出，俄國和北韓之間日益緊密的軍事合作，縮小中國的迴旋餘地，並加劇朝鮮半島局勢升級的風險，中國無法完全控制局勢，是北京另一層擔憂。

在拜登政府忽視中東期間，習近平致力提升中國在該地區影響力，包括促成伊朗加入上海合作組織和金磚國家，藉此挑戰美國，川普的行動相當於重新在中東宣示實力。然而，在美以兩國去年6月對伊朗的12日戰爭期間，中國也僅透過強硬言論和正常貿易關係挺伊朗。華府智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻指出，眼看川普即將訪中，中國目前不會為了支持伊朗而與美國對抗。

