美CBS高層要求別報伊朗人慶祝謝川普 記者秒露不屑嗆這1句！

《CBS》記者馬托拉諾看到高層指示別再放挺川集會的畫面，露出不屑表情，拒絕服從。（圖翻攝自X平台）

美國和以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，成功斬首最高領袖哈米尼，消息一出，大批伊朗人民歡呼慶賀。但外界有許多高舉人權大旗，過去卻對伊朗人遭受打壓一聲不吭的人跳出來砲轟川普違反國際法，「自顧自」為伊朗人難過；美國以民主黨為首等反川陣線也有不少人譴責川普這次的行動。不過近日一段新聞連線畫面在網上掀起熱議，一名記者疑似接到高層指令不要將焦點放在伊朗族群慶祝的畫面，記者當下露出不屑的表情，對著鏡頭直接對高層唱反調，被網友讚爆。

美國知名時評人普拉瑟（Chad Prather）今天（2日）分享一段新聞連線畫面，可以看到立場被視為中間偏左、親民主黨媒體《CBS》在德州分台的記者，在哈米尼遭斬首消息被證實後，被派去德州議會大廈前報導挺川支持者和伊朗社群集會歡慶哈米尼之死，以及反川團體抗議的對峙場面。

在直播過程中，這位記者選在挺川集會附近進行播報，身後不斷傳出「謝謝川普！」人們揮舞著伊朗國旗和美國國旗，怎料下秒鏡頭外遞上一支手機，記者接過看了看手機上的訊息，問夥伴「這是什麼意思？他們要幹嘛？」採訪夥伴表示「他們（疑為電視台高層）不要我們把焦點放在這件事上」。記者聽完後挑了挑眉，露出不屑的表情，表示「知道了」，但過了幾秒後，他直接當著鏡頭的面唱反調，直言「但我就是要！」然後繼續自己的報導。

這段影片曝光後隨即掀起熱烈討論，不少人大讚這名記者表現。經了解，這位記者名叫馬托拉諾（Vinny Martorano），雖然大家看到的畫面是他拒絕服從高層指示，繼續播報挺川集會，但連線正式開始時，馬托拉諾並沒有單方面讚揚這場集會，而是相當中立的表示德州民眾對這件事的看法相當分歧，「像我身後這個團體，有人正在感謝川普與美國政府履行承諾、對伊朗發動攻擊；但城市裡也有其他人認為，中東地區需要更多和平。這次空襲引發了各種不同的聲音。」

Austin CBS reporter: "They don't want us to focus on this. Well, I am."



Somebody give this guy a promotion. ????

pic.twitter.com/5crwxchaY9 — Chad Prather （@WatchChad） March 1, 2026

