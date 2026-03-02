哈米尼遭斬首！女主播痛快飆髒話「xx養的」全程未消音播出

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動「史詩怒火行動」，最高領袖哈米尼在空襲中身亡。（法新社檔案照）

美以聯手擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）震撼國際，童年時期逃離伊朗，現任《天空新聞》（Sky News）澳洲台主播的帕納希（Rita Panahi）在節目上談到該消息時，難忍激動情緒，甚至當場用母語波斯語飆髒話，咒罵哈米尼。

綜合美媒報導，帕納希2月28日在與另兩名評論員主持新聞節目時表示，「在經歷了47年的伊斯蘭暴政之後，獨裁者死了，伊朗即將獲得解放，我從未想過有生之年能看到這一天。」

帕納希稱想用一段話「獻給已故的最高領袖」，還說「這將是我發表過最短的評論」，隨後即用波斯語猛烈抨擊哈米尼，「你這個XX養的，卑鄙無恥，下地獄吧！」相關影片在社群平台瘋傳。

帕納希出生於美國阿肯色州，父母均為伊朗裔，童年曾在德黑蘭生活，之後移民到墨爾本。她長期主持「麗塔・帕納希秀」（The Rita Panahi Show），評論風格犀利，常在節目中痛批伊朗迫害人民，尤其是女性。

I should've added a "bisharaf" in there too. https://t.co/A1JQTBGO18 — Rita Panahi （@RitaPanahi） March 2, 2026

