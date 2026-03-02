為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    哈米尼遭斬首！女主播痛快飆髒話「xx養的」全程未消音播出

    2026/03/02 12:02 即時新聞／綜合報導
    美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動「史詩怒火行動」，最高領袖哈米尼在空襲中身亡。（法新社檔案照）

    美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動「史詩怒火行動」，最高領袖哈米尼在空襲中身亡。（法新社檔案照）

    美以聯手擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）震撼國際，童年時期逃離伊朗，現任《天空新聞》（Sky News）澳洲台主播的帕納希（Rita Panahi）在節目上談到該消息時，難忍激動情緒，甚至當場用母語波斯語飆髒話，咒罵哈米尼。

    綜合美媒報導，帕納希2月28日在與另兩名評論員主持新聞節目時表示，「在經歷了47年的伊斯蘭暴政之後，獨裁者死了，伊朗即將獲得解放，我從未想過有生之年能看到這一天。」

    帕納希稱想用一段話「獻給已故的最高領袖」，還說「這將是我發表過最短的評論」，隨後即用波斯語猛烈抨擊哈米尼，「你這個XX養的，卑鄙無恥，下地獄吧！」相關影片在社群平台瘋傳。

    帕納希出生於美國阿肯色州，父母均為伊朗裔，童年曾在德黑蘭生活，之後移民到墨爾本。她長期主持「麗塔・帕納希秀」（The Rita Panahi Show），評論風格犀利，常在節目中痛批伊朗迫害人民，尤其是女性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播