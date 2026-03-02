太子集團超跑法拍！四大神獸「馬王」1.35億天價落槌

檢調偵辦太子集團在台洗錢案，查扣名車與不動產等資產逾50億元，並於今上午在台灣警察專科學校舉行大規模司法拍賣。（記者廖振輝攝）

檢調偵辦太子集團在台洗錢案，查扣名車與不動產等資產逾50億元，並於今上午在台灣警察專科學校舉行大規模司法拍賣。備受矚目的「四大神獸」超跑壓軸登場，其中法拉利「馬王」在多方神祕買家激烈競價下，最終以1億3500萬元天價落槌成交，刷新台灣司法拍賣史上單一車輛最高紀錄，成為全場焦點。

本次拍賣共釋出33輛名車，最受矚目的莫過於車壇公認的「四大神獸」，包括法國頂級手工跑車Bugatti Chiron Sport、法拉利LaFerrari、麥拉倫傳奇McLaren P1，以及機能美學代表Porsche 918 Spyder，每一輛皆為全球限量，平日難得一見。

拍賣會由保時捷車款揭開序幕，現場買氣暢旺，多輛熱門車款順利成交。其中「蛙王」Porsche 918 Spyder以5600萬元拍定，引發全場驚呼。多輛近乎全新車況的車款也吸引買家出手，例如2023年式Porsche 911 GT3 RS以1120萬元拍定；2023年式Porsche 911 Dakar以1430萬元成交；2024年式Porsche 718 Spyder RS與718 Cayman GT4 RS分別以660萬元及610萬元拍定。

此外，2025年式Porsche 911 Turbo 50 Years以1260萬元成交；2019年式Porsche Cayenne以179萬元拍定；2021年式純電轎跑Porsche Taycan Turbo S以420萬元售出；2023年式Porsche Cayenne Coupe以310萬元成交；2018年式Porsche Cayenne則以161萬元拍定。

「山豬王」9500萬元起標價流標

拍賣後半段進入高潮，號稱「四大神獸」之首的Bugatti Chiron Sport「山豬王」以9500萬元起標，原本外界預期將掀起搶標大戰，未料現場一片沉寂，最終因無人加價宣告流標，令在場民眾譁然。同樣流標的還包括第2標的Bugatti Baby II Vitesse，起標價210萬元，亦乏人問津。

檢調偵辦太子集團在台洗錢案，查扣名車與不動產等資產逾50億元，並於今上午在台灣警察專科學校舉行大規模司法拍賣，法務部長鄭銘謙也到場了解。（記者廖振輝攝）

太子集團超跑拍賣會，吸引不少民眾參加拍賣會搶標，得標者也得到旁人祝賀。（記者廖振輝攝）

檢調偵辦太子集團在台洗錢案，查扣名車與不動產等資產逾50億元，並於今上午在台灣警察專科學校舉行大規模司法拍賣，本次拍賣共釋出33輛名車。（記者廖振輝攝）

檢調偵辦太子集團在台洗錢案，查扣名車與不動產等資產逾50億元，並於今上午在台灣警察專科學校舉行大規模司法拍賣，本次拍賣共釋出33輛名車。（記者廖振輝攝）

號稱「四大神獸」之首的Bugatti Chiron Sport「山豬王」（左1）以9500萬元起標，原本外界預期將掀起搶標大戰，未料現場一片沉寂，最終因無人加價宣告流標，令在場民眾譁然。（記者廖振輝攝）

法拉利神獸「馬王」（左1）1.35億天價落槌。（記者廖振輝攝）

