為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    不單純？精準預測美國轟炸伊朗 6新辦帳號賺走3千萬元

    2026/03/02 12:49 即時新聞／綜合報導
    美國預測下注平台Polymarket，有6個新辦帳號精準賭到美軍轟炸伊朗的時間點。（法新社）

    美國預測下注平台Polymarket，有6個新辦帳號精準賭到美軍轟炸伊朗的時間點。（法新社）

    美國預測下注平台Polymarket，有6個新辦帳號豪賭美軍會在2月28日之前（包含2月28日當天）轟炸伊朗，預測成真後賺進100萬美元（約新台幣3147萬元）。

    據《彭博》報導，在Polymarket平台上，與美軍出手時間相關的合約交易總計達5.29億美元（約新台幣166.5億元），分析機構Bubblemaps SA發現其中6個新辦帳號精準預測到美國動手的時間點。

    《NPR》報導，這種巧合的情況，讓外界懷疑可能存在內線交易，康乃狄克州民主黨籍聯邦參議員墨菲（Christopher Murphy）在X發文，痛批川普身邊的人正在透過戰爭牟利，他會儘快提出法案追查相關行為。

    據了解，川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）是Polymarket的顧問，小唐納合夥經營的創投公司1789 Capital向Polymarket投資了數百萬美元，川普當局還撤銷了2項拜登時期針對Polymarket的聯邦調查。不過，白宮否認川普身邊人士和預測下注的行為有關。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播