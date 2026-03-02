不單純？精準預測美國轟炸伊朗 6新辦帳號賺走3千萬元

美國預測下注平台Polymarket，有6個新辦帳號精準賭到美軍轟炸伊朗的時間點。（法新社）

美國預測下注平台Polymarket，有6個新辦帳號豪賭美軍會在2月28日之前（包含2月28日當天）轟炸伊朗，預測成真後賺進100萬美元（約新台幣3147萬元）。

據《彭博》報導，在Polymarket平台上，與美軍出手時間相關的合約交易總計達5.29億美元（約新台幣166.5億元），分析機構Bubblemaps SA發現其中6個新辦帳號精準預測到美國動手的時間點。

據《NPR》報導，這種巧合的情況，讓外界懷疑可能存在內線交易，康乃狄克州民主黨籍聯邦參議員墨菲（Christopher Murphy）在X發文，痛批川普身邊的人正在透過戰爭牟利，他會儘快提出法案追查相關行為。

據了解，川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）是Polymarket的顧問，小唐納合夥經營的創投公司1789 Capital向Polymarket投資了數百萬美元，川普當局還撤銷了2項拜登時期針對Polymarket的聯邦調查。不過，白宮否認川普身邊人士和預測下注的行為有關。

