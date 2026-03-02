以軍狂轟1200次！伊朗單日耗170枚飛彈 庫存見底剩最後籌碼

隨著戰事推進，伊朗的飛彈庫存與實質打擊效能面臨嚴峻考驗。圖為1名男孩看著週日落在以色列北部集體農場（Kibbutz）的伊朗飛彈殘骸。（路透）

伊朗在美以聯軍大規模空襲後，正面臨常規軍事反擊能力快速流失的現實。這場中東衝突的後續走向，關鍵已不是德黑蘭能發動多大規模的報復，而是其見底的飛彈庫存與受創的指揮中樞，迫使其將最後的威嚇籌碼轉向干擾全球航運通道。

據《衛報》報導，美以聯軍開戰首日便對伊朗領導層實施毀滅性打擊。美國中央情報局（CIA）事前掌握伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）與武裝部隊等高層的會議地點並轉交以色列，該處隨後遭約30枚長程飛彈擊中，多名高層在空襲中身亡。

初步報導指出，以色列聲稱在24小時內轟炸了1200次，戰略目標直指癱瘓伊朗的進攻能力與指揮中樞。核心指揮體系遭逢打擊，必然導致後續反擊的協同調度大打折扣。

單日耗170枚飛彈 產能見底恐被迫換用無人機

伊朗目前面臨的最大危機是彈藥消耗速度。戰略專家評估，伊朗原本擁有約1500至3000枚各型彈道飛彈，但在開戰首日，以色列估算伊朗就已打掉約170枚。

伊朗每月的飛彈產能僅約數十枚，且目前的轟炸正精準鎖定其地下兵工廠與發射陣地。專家分析，其彈道飛彈供給量恐難以支撐數日的高強度消耗；一旦飛彈耗盡，伊朗將被迫轉用突防率較低的「見證者」（Shahed）等無人機，整體打擊效果可能大幅下降。

隨著戰事推進，伊朗報復打擊的實質效能正在下降。阿聯國防部指出，伊朗對其發射165枚飛彈與541架無人機，最終僅35架無人機突破防線造成實質破壞，導致3人死亡，飛彈則未能建功。

此外，伊朗革命衛隊日前聲稱以4枚彈道飛彈鎖定美軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦，但隨即遭美軍反駁飛彈根本沒有靠近。這凸顯伊朗在缺乏精準打擊能力下，針對高價值目標的反擊往往流於象徵意義。

代理人式微 威嚇荷姆茲海峽成最後籌碼

過去，伊朗高度仰賴真主黨（Hezbollah）與哈瑪斯（Hamas）發動代理人戰爭，但這些組織在先前衝突中已遭大幅削弱，目前僅剩葉門叛軍「胡塞武裝」（Houthis）具備干擾能力。

在常規軍事選項受限的窘境下，威嚇全球能源咽喉荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），成為伊朗的最後籌碼。據報目前已有至少3艘油輪在阿曼洋面遭到疑似無人機或發射物破壞受損。分析指出，德黑蘭正試圖藉由威脅全球航運來拉高美國的經濟成本，而全球原油市場的價格波動，將成為觀察戰事發展的重要指標。

