伊朗接班名單成死亡筆記本？ 川普：連二、三號人選都炸掉了

美國與以色列2月28日發動猛烈空襲，統治伊朗近40年、做為神權政體絕對權力核心的最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）陣亡，大批高層也傷亡殆盡；美國總統川普表示空襲太成功了，原本他們設想可能接任的二、三號人選也都死了。

美國總統川普向美國廣播公司（ABC）記者表示，在針對哈米尼斬首行動之前，美國已經鎖定了可能接管伊朗的人選，結果他們都在「史詩怒火行動」前兩天都被消滅殆盡了，川普指出：「這次襲擊非常成功，幾乎消滅了大多數候選人，」川普稱接下來上台的「不會是我們原本預想的那些人，因為他們全都死了。第二順位、第三順位的人選也都死了」。

在另一場「福斯新聞」（Fox News）的專訪中，川普表示，在美國與以色列於2月28日發動的這場行動中，已有48名伊朗領袖喪生，「沒人敢相信我們取得的成功，48名大咖被一舉殲滅。」

Pres Trump told me tonight the US had identified possible candidates to take over Iran, but they were killed in the initial attack.



"The attack was so successful it knocked out most of the candidates," Trump told me. "It's not going to be anybody that we were thinking of because… — Jonathan Karl （@jonkarl） March 2, 2026

