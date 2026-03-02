為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    伊朗接班名單成死亡筆記本？ 川普：連二、三號人選都炸掉了

    2026/03/02 13:33 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普表示空襲太成功了，原本他們設想伊朗可能接任的二、三號人選也都死了。（歐新社）

    美國與以色列2月28日發動猛烈空襲，統治伊朗近40年、做為神權政體絕對權力核心的最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）陣亡，大批高層也傷亡殆盡；美國總統川普表示空襲太成功了，原本他們設想可能接任的二、三號人選也都死了。

    美國總統川普向美國廣播公司（ABC）記者表示，在針對哈米尼斬首行動之前，美國已經鎖定了可能接管伊朗的人選，結果他們都在「史詩怒火行動」前兩天都被消滅殆盡了，川普指出：「這次襲擊非常成功，幾乎消滅了大多數候選人，」川普稱接下來上台的「不會是我們原本預想的那些人，因為他們全都死了。第二順位、第三順位的人選也都死了」。

    在另一場「福斯新聞」（Fox News）的專訪中，川普表示，在美國與以色列於2月28日發動的這場行動中，已有48名伊朗領袖喪生，「沒人敢相信我們取得的成功，48名大咖被一舉殲滅。」

