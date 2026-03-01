哈米尼葬身處？ 伊朗政府總部遭地毯式空襲 以色列釋出史詩級畫面！

以色列軍方公布空襲德黑蘭一處政府總部建築群的驚人空拍畫面。（圖翻攝自X:NEXTA）

美國、以色列228聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）與約40名軍政高層身亡，引發國際輿論熱議。擊斃哈米尼後，以色列的軍事行動並未停歇，連續2天對德黑蘭的政府單位發動攻擊，稍早以國軍方還釋出最新的地毯式空襲畫面。

華府多名知情人士對外透露，美伊昨天刻意選在哈米尼與核心幕僚開會之際，對伊朗發動攻擊，成功達到一網打盡的軍事目標。據悉，美國情報部門老早就在蒐集關於哈米尼與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在面臨壓力時的通訊與移動模式，中央情報局（CIA）分析這些數據，進一步完善了預測哈米尼移動路線的能力；在攻擊前夕，美方更截獲訊息，指2月28日德黑蘭市中心的一處政府建築群將舉行1場高層會議，且哈米尼本人會出席該集會。

順利斬首哈米尼及一眾高層後，以色列今天繼續對德黑蘭的政府單位發起攻擊。根據知名東歐獨立媒體《NEXTA》報導，以色列軍方稍早釋出一段疑似無人機空拍畫面，可以看到位於德黑蘭的一處政府總部，下秒地毯式空襲發動，建築群發生大爆炸，火光和巨量濃煙竄出，一瞬間建築群就被爆炸後產生的硝煙吞沒，場面相當駭人，《NEXTA》直言這是「史詩級震撼畫面」。目前還不清楚這場襲擊的確切時間和地點，底下有網友猜測很可能就是哈米尼的葬身處。

