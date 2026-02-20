擁超狂頭冠！百年來首度發現新種棘龍 完全水棲假說恐改寫

百年來首度發現新種棘龍，顯示棘龍的多樣性比想像中高。（路透）

高人氣恐龍棘龍近日有重大發現，考古學家在尼日撒哈拉沙漠地區發現全新棘龍，牠擁有如同鐮刀形狀的巨大頭冠被命名為「奇異棘龍」（Spinosaurus mirabilis），不但是100多年來首度確認的新種棘龍，同時發現地點也挑戰近年來漸漸成為主流的棘龍完全水生假說。

綜合外媒報導，芝加哥大學古生物教授、知名考古學家塞雷諾（Paul Sereno）所領導的研究團隊，在非洲中部的尼日撒哈拉沙漠地區發掘出多塊頭骨與骨骼化石，確認為棘龍屬全新物種，這隻新種棘龍的特色是擁有如同鐮刀形狀的巨大頭冠，命名為「奇異棘龍」。

請繼續往下閱讀...

原先棘龍屬底下僅有在1915年命名的「埃及棘龍」（Spinosaurus aegyptiacus），這次「奇異棘龍」的發現，成為目前已知的第2種棘龍，顯示棘龍的多樣性比想像高。

「奇異棘龍」體長約12公尺，體重5至7公噸，是目前已知最大型半水棲肉食恐龍之一，「奇異棘龍」最特別的是頭頂巨大彎刀型頭冠，高約50公分，推斷頭冠可能有鮮豔色彩，用於性吸引、領域展示等。

而關於「奇異棘龍」的發現另一個重大影響是，挑戰「棘龍完全水棲假說」。棘龍生態習性一直是學界爭論的焦點，近年來許多研究認為，棘龍可能是在開放水域的完全水棲掠食者，可能長時間待在水中游泳狩獵，但這次「奇異棘龍」化石出土地距離白堊紀時期的特提斯海岸線約500至1000公里，是迄今為止發現棘龍化石的最內陸地點，

當時這裡的環境屬於內陸森林河流環境，研究團隊推斷「奇異棘龍」會淺水區沿著河岸涉水而行，並將頭部潛入水下捕食獵物，像1隻超大型蒼鷺。塞雷諾直言，此發現對「棘龍完全水棲假說」構成重擊。

「奇異棘龍」擁約50公分鐮刀狀頭冠，考古學家塞雷諾直言，這次發現對「棘龍完全水棲假說」構成重擊。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法