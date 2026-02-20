為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    突破「禁區」隔絕T細胞難關 美研究發現罕見肝癌因應免疫系統策略

    2026/02/20 12:28 編譯謝宜哲／綜合報導
    纖維板層癌通常發生在沒有潛在肝病的患者身上，且這種癌症早期難以識別。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

    纖維板層癌通常發生在沒有潛在肝病的患者身上，且這種癌症早期難以識別。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

    免疫療法透過活化人體自身的免疫系統來殺死癌細胞，已徹底改變了某些癌症的治療方式。但對於1種名為纖維板層癌的罕見肝癌，免疫療法收效甚微。美國1項研究發現纖維板層癌如何躲避免疫系統，並指出1種藥物可提高免疫療法對患者的療效。該研究發表在《胃腸病學》期刊上。

    根據科學網站《SciTechDaily》報導，纖維板層癌在很多方面都比較特殊，它往往發生於兒童和青少年，且好發於沒有潛在肝病的患者身上。這種癌症罕見且早期難以識別，常常在擴散後才被發現，導致患者的治療選擇非常有限。

    美國康乃爾大學的研究團隊發現，纖維板層腫瘤能夠重塑周圍組織，使其成為免疫「禁區」。人體可能擁有隨時準備對抗腫瘤的T細胞，但癌細胞的局部微環境，會將這些細胞限制在腫瘤邊緣，使其無法接近本應殺死的腫瘤細胞。

    這種免疫瓶頸被稱為T細胞排斥，它清楚解釋了為什麼免疫檢查點抑制劑（ICIs）在治療纖維板層癌時，未能取得與其他癌症相同的療效。ICIs旨在刺激人體內的T細胞，使其能夠進入腫瘤中心並摧毀癌細胞。這些藥物在治療多種癌症方面療效顯著，包括肝癌、肺癌、腎癌、膀胱癌等。

    確認纖維板層癌如何躲避免疫系統後，研究團隊決定探討AMD3100（Plerixafor，總動原注射劑主要成分）是否能夠克服此障礙。研究成員在從患者身上，取得的腫瘤切片上測試該藥物後發現，AMD3100能夠促進T細胞進入腫瘤核心。當該藥物與ICIs合併使用時，進一步增強了T細胞活性，並顯著增加了腫瘤細胞的死亡。

    研究團隊表示， AMD3100已經獲得美國食品藥物管理局批准，這可以降低風險，並可能加快纖維板層癌臨床實驗的進程。團隊補充，目前正尋找可能對開展這項新療法臨床實驗感興趣的肝癌臨床醫師。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播