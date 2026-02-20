突破「禁區」隔絕T細胞難關 美研究發現罕見肝癌因應免疫系統策略

纖維板層癌通常發生在沒有潛在肝病的患者身上，且這種癌症早期難以識別。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

免疫療法透過活化人體自身的免疫系統來殺死癌細胞，已徹底改變了某些癌症的治療方式。但對於1種名為纖維板層癌的罕見肝癌，免疫療法收效甚微。美國1項研究發現纖維板層癌如何躲避免疫系統，並指出1種藥物可提高免疫療法對患者的療效。該研究發表在《胃腸病學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，纖維板層癌在很多方面都比較特殊，它往往發生於兒童和青少年，且好發於沒有潛在肝病的患者身上。這種癌症罕見且早期難以識別，常常在擴散後才被發現，導致患者的治療選擇非常有限。

美國康乃爾大學的研究團隊發現，纖維板層腫瘤能夠重塑周圍組織，使其成為免疫「禁區」。人體可能擁有隨時準備對抗腫瘤的T細胞，但癌細胞的局部微環境，會將這些細胞限制在腫瘤邊緣，使其無法接近本應殺死的腫瘤細胞。

這種免疫瓶頸被稱為T細胞排斥，它清楚解釋了為什麼免疫檢查點抑制劑（ICIs）在治療纖維板層癌時，未能取得與其他癌症相同的療效。ICIs旨在刺激人體內的T細胞，使其能夠進入腫瘤中心並摧毀癌細胞。這些藥物在治療多種癌症方面療效顯著，包括肝癌、肺癌、腎癌、膀胱癌等。

確認纖維板層癌如何躲避免疫系統後，研究團隊決定探討AMD3100（Plerixafor，總動原注射劑主要成分）是否能夠克服此障礙。研究成員在從患者身上，取得的腫瘤切片上測試該藥物後發現，AMD3100能夠促進T細胞進入腫瘤核心。當該藥物與ICIs合併使用時，進一步增強了T細胞活性，並顯著增加了腫瘤細胞的死亡。

研究團隊表示， AMD3100已經獲得美國食品藥物管理局批准，這可以降低風險，並可能加快纖維板層癌臨床實驗的進程。團隊補充，目前正尋找可能對開展這項新療法臨床實驗感興趣的肝癌臨床醫師。

