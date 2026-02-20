初四啦！國道上午已23件車禍 下午11路段重點壅塞

10時8分於國3北向344公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時30分排除，造成後方車流回堵5公里。（高公局提供）

初四避免出事！交通部高公局統計，今（20日）上午11點前，國道已發生23件車禍事故，多為2、3台車追撞，提醒駕駛檢查車況、養足精神再上路；下午重點壅塞路段包含國1、國3、國5以及橫向國4、國6、國10等共11個路段，可使用高速公路1968網站及App查詢路況。

高公局指出，今截至上午11時，國道全線交通量為41百萬車公里，預估今日交通量為134百萬車公里，目前車流量仍在預期範圍內。

上午國道壅塞路段主要為：國1北向鼎金系統至高科、台中至后里、竹北至湖口；國1高架南向中壢轉接道至楊梅休息站；國3北向清水服務區至大甲、茄苳至寶山；國5北向宜蘭至頭城，其餘路段大致正常。但截至11時，國道共發生23件事故，相關事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局預判，今日下午重點壅塞路段有：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，務必保持足夠的行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。

10時28分於國1北向260.9公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時36分排除，造成後方車流回堵5公里。（高公局提供）

