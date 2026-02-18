日本高市早苗2.0內閣 原班人馬今晚上路

日本首相高市早苗和其他議員在眾議院會議上對森榮介當選眾議院議長表示祝賀。（路透）

日本今天召開特別國會進行首相指名選舉，目前眾議院已完成投票，自民黨總裁高市早苗在總投票數464票中354獲票，獲指名為第105屆首相。

今天稍早內閣已進行總辭，但所有大臣可望全部留任，傍晚進行皇居認證後，高市早苗內閣2.0將正式上路，會期至7月17日，共150天。

高市早苗率領自民黨在眾院大選中獲得壓倒性勝利，自民黨議席爆增為316席，單獨超過眾院總席次465席的3分之2，執政聯盟日本維新會也選出平盤成績，執政聯盟席次來到352席，高市輕取過關。稍後參院將接著進行首相指名選舉，雖然執政黨在參院未過半數，但因眾院優位制，參院的投票結果並不會影響高市連任。

眾院特別國會在今天頭開議後先選出自民黨眾議員、前法務大臣森英介為議長，在野第一黨的中道改革連合眾議員的石井啟一為副議長。

高市預定在20日進行施政方針演說等政府4大演說，經過代表質詢後，預計進入2026年度政府總預算案審議。高市2.0內閣的施政重點，包括負責任積極財政、以日美同盟為核心的安保強化，以及台灣問題與對中政策均被視為關注焦點。

由於眾院大選的關係，導致總預算案審議大幅延後，在年度內（3月底前）成立幾乎已無可能。高市首相雖表示「不放棄年度內成立」，但自民黨內已有幹部認為「相當困難」。政府與執政黨目標是在5月大型連假（黃金週）前讓正式預算案通過。政府也將編列暫定預算，以銜接4月以後的行政運作。

特別國會動向，除了總預算審查之外，高市在眾院大選時已承諾「食品消費稅兩年內降為零」，正加速推動具體化。高市計畫設立跨黨派的「國民會議」，並表示希望「至少在夏季前完成期中整理報告」。

另外，高市已宣布將提出「國家情報局設置法案」，強化情報體系，安保三文件也可能提前修訂。而高市構想制定的「間諜防止法」，也預定在今夏設置專家會議進行討論。

高市在選後記者會宣示「將挑戰修憲」，並表示要「盡早創造國民投票環境」。憲法審查會討論是否加速，將成這次會期的焦點。

高市預定3月19日訪美，與美國總統川普舉行峰會，日本將邀請美國參與南鳥島稀土共用採掘。挾著最新與超高支持度的民意，日美領袖峰會的動向也備受矚目。

