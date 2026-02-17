為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美伊日內瓦核子談判 川普本人將間接參加協商

    2026/02/17 13:50 中央社
    美國和伊朗預定17日開始在日內瓦（Geneva）舉行核計畫談判，美國總統川普今天表示，他將以「間接」方式參加會談，並說他認為德黑蘭（Tehran）有意與美方達成協議。（美聯社）

    美國和伊朗預定17日開始在日內瓦（Geneva）舉行核計畫談判，美國總統川普今天表示，他將以「間接」方式參加會談，並說他認為德黑蘭（Tehran）有意與美方達成協議。（美聯社）

    美國和伊朗預定17日開始在日內瓦（Geneva）舉行核計畫談判，美國總統川普今天表示，他將以「間接」方式參加會談，並說他認為德黑蘭（Tehran）有意與美方達成協議。

    路透社報導，川普在總統專機空軍一號（Air Force One）對媒體表示：「我會間接參加談判，這些會談非常重要。」

    會談前夕，美伊緊張情勢持續升高，美國已在中東部署第2艘航空母艦。美方官員告訴路透社說，若談判破裂，美軍已做好準備，可能展開持久性軍事行動。

    至於達成協議有多少機會，川普說，伊朗雖想要以強硬態度來談判，但去年夏天美國空襲伊朗核設施，伊朗已嚐到強硬的苦果。

    川普指出，此次，伊朗有動力想要談判。

    他說：「我認為他們不希望承擔協議未成的後果。」

    美國認為，伊朗在本土進行鈾濃縮作業，這可能成為伊朗取得核武的途徑。去年6月美國與以色列聯手攻擊伊朗核設施之前，華府要求德黑蘭放棄鈾濃縮，雙方談判因此陷入僵局。

    伊朗民防組織今天在南部的帕爾斯（Pars）特殊經濟能源園區舉辦防止化學事件演習，以加強此區面對可能發生化學事故的應變能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播