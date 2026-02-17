美國家長掀「退筆電」運動 要求孩子回歸紙筆學習

美國政府推動學校「一人一機」政策出現反彈，部分家長串聯，主張應讓孩子退回學校公發的筆電與平板，回歸傳統的紙筆學習。示意圖。（資料照）

美國政府推動學校「一人一機」政策出現反彈，部分家長串聯，主張應讓孩子退回學校公發的筆電與平板，回歸傳統的紙筆學習。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，美國聯邦政府從2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，推動「一人一機」政策，至今全美近90%公立學校的中高年級學生，每人都有一台專屬的筆電或平板。

請繼續往下閱讀...

不過疫情結束後，許多家長質疑這項政策，造成學生螢幕使用時間過長。報導引用研究指出，使用電腦學習的學生課業表現較差，反之紙本閱讀更有助記憶吸收。

NBC報導，加州一名前教師推動「退筆電」運動，透過電子郵件群組分享經驗，製作懶人包獲3000多次下載。這名前教師表示，退出電腦學習不是終點而是促進對話，讓更多父母敢質疑數位教育。

報導指出，當筆電取代課本、螢幕取代黑板，副作用開始出現。部分家長說，學生在課堂上分心滑影片、玩遊戲已成常態，也有人長期盯視螢幕導致頭痛與焦慮。

一名家長將校園筆電比喻為「菸草」，批評學校發配設備的做法，如同「在校園設立吸菸室」。家長形容：「我感覺孩子被強迫在校抽菸，放學還要帶一包菸回家。」

報導指出，這場運動背後有科學支持。多名教育專家認為，紙本閱讀時，學生的理解力與記憶度優於電子螢幕。

部分家長將孩子轉學至低科技或崇尚古典教育方式的學校；有人自購筆電，加裝過濾軟體；也有人爭取作業改為紙本，或要求學校筆電不帶回家。

教育行政人員與教師回應，學校需培養學生的數位素養，不能將課堂螢幕與娛樂使用混為一談。

但批評者指出，學生不必天天當「消費者」才能學會科技，況且10年、15年後的科技演進，未來職場工具恐怕早已改變。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法