    國際

    日內瓦會談前夕 川普促烏快點與俄達成協議

    2026/02/17 13:52 中央社
    經美國斡旋下，烏克蘭與俄羅斯將於17日在瑞士日內瓦舉行第3輪三方會談，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他希望烏克蘭能在會談前儘速與俄羅斯達成協議。（美聯社）

    經美國斡旋下，烏克蘭與俄羅斯將於17日在瑞士日內瓦舉行第3輪三方會談，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他希望烏克蘭能在會談前儘速與俄羅斯達成協議。（美聯社）

    經美國斡旋下，烏克蘭與俄羅斯將於17日在瑞士日內瓦舉行第3輪三方會談，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他希望烏克蘭能在會談前儘速與俄羅斯達成協議。

    綜合法新社和路透社報導，川普搭乘美國總統專機「空軍一號」返回華府時對媒體說：「烏克蘭最好快點上談判桌。」

    川普致力於終結這場自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭所引發的衝突，之前在阿布達比的兩輪談判雖達成換囚協議，但未取得任何突破戲性進展。

    雙方雖在公開場合表示討論富有成效，但在最關鍵的領土議題上仍存有巨大分歧。

    俄方在談判中始終堅持要求烏克蘭在領土和政治作出大規模讓步；烏方斷然拒絕，認為這無異於「投降」。

    這次日內瓦會談，將首度聚焦這場戰爭中最棘手的問題，也就是俄占領的烏國領土未來何去何從。美方代表團成員將包括川普首席特使魏科夫（Steve Witkoff）及女婿庫許納（Jared Kushner）；俄方則由前文化部長梅丁思基（Vladimir Medinsky）率團。

    烏克蘭方面派出國家安全與國防委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov），並有多名官員隨行參與會談。

