英國「第一貓咪」首席捕鼠官賴瑞就職15週年 支持率遠超歷任首相

英國政府官方捕鼠官賴瑞（Larry）於今日（15）正式迎來就職15週年。這隻歷經六任首相更迭、地位依然穩如泰山的「第一萌寵」，已成為英國人心中最親切的政治象徵。

據《美聯社》報導，賴瑞於2011年從倫敦巴特希貓狗之家被時任首相卡麥隆（David Cameron）領養後，便從街頭流浪貓翻身成為「內閣辦公室首席捕鼠官」。根據官方職掌，他的工作除了捕捉老鼠，還包括迎接外賓、檢查安全防線，以及測試古董家具的午睡品質。

劍橋大學教授霍威爾（Philip Howell）幽默指出，賴瑞的支持率向來遠高於歷任首相，「他代表了當前政壇最稀缺的資產：穩定」。

雖然身為「首席捕鼠官」，賴瑞的績效卻評價兩極，甚至曾有放跑鴿子的紀錄。比起狩獵，他更擅長「搶鏡」。攝影師賈斯汀（Justin Ng）透露，每當各國元首到訪，賴瑞總能精準掌握時機出現在鏡頭內。他曾無視美國前總統川普（Donald Trump）的裝甲防彈車「野獸」，直接躲進車底午睡，絲毫不畏強權；也曾讓到訪倫敦的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）開懷大笑，展現非凡的「外交軟實力」。

值得一提的是，儘管賴瑞如今在唐寧街「獨領風騷」，但他的昔日宿敵、前外交部捕鼠官帕默斯頓（Palmerston）日前傳出於百慕達逝世。兩貓過去常在官署間大打出手，帕默斯頓退休後轉任百慕達總督府的「貓咪關係顧問」，直到本月結束傳奇一生。

此外，現任首相施凱爾（Keir Starmer）家中雖也有愛貓喬喬（JoJo）與王子（Prince），但賴瑞仍然穩坐辦公區霸主的地位。

如今已高齡約19歲的賴瑞，腳步雖略微遲緩，但在寒冷的冬季他仍守在溫暖的暖氣片旁「恪盡職守」。專家分析，任何首相若想驅逐這位「官員」無異於政治自殺。賴瑞那種桀驁不馴、隨性自如的性格，恰恰符合英國人對自由與秩序的獨特情懷。

