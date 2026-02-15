為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    歐洲信心動搖？川普「奪格陵蘭」風波未平 王毅慕尼黑挖牆腳

    2026/02/15 17:46 編譯陳成良／綜合報導
    慕尼黑安全會議13日登場，美國國務卿魯比歐（左）與中國外交部長王毅（右）場邊會晤前握手致意。（美聯社）

    美中兩國最高外交官在慕尼黑安全會議正面交鋒，角逐歐洲的戰略信任。當歐洲盟友因川普的外交路線對美國產生疑慮之際，中國外長王毅趁勢向歐洲招手，試圖將北京形塑為比華府更可靠的夥伴，並再次對台灣問題劃出紅線，引發在場的台灣外交部長林佳龍公開反擊。

    美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在演說中強調，美歐「屬於彼此」，試圖安撫憂心忡忡的歐洲領袖，重申川普政府對盟友的承諾。然而，魯比歐前腳剛走，中國外交部長王毅隨即登台宣稱中歐是「夥伴而非對手」，呼籲雙方攜手反對冷戰思維，顯然是針對美國目前的「國家優先」方針。

    美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，歐洲盟友對美國信心動搖，部分原因在於川普先前曾揚言奪取北約盟邦丹麥的領土格陵蘭，這股不安全感至今仍在歐洲各國迴盪。慕尼黑安全會議的主辦方甚至在報告中直言，美國正成為現有國際秩序中「最強大的毀滅者」。

    報導提到，在談及美中關係時，王毅警告若美方在台灣等紅線問題上挑釁，可能將兩國推向衝突。對此，同在現場的台灣外交部長林佳龍重砲回應，直指王毅將中國定位為和平力量的說法極其諷刺。林佳龍強調，中國近期對台不斷進行軍事挑釁，完全違背聯合國原則，才是區域穩定的真正威脅。

    歐洲校準外交路線 王毅積極試探戰略縫隙

    雖然歐洲各國對中國支持俄羅斯、以及在南海與台海的軍事擴張深感不安，但美歐關係的摩擦確實給了北京機會。王毅此行的關鍵目的，即是探測歐洲在川普政策壓力下，對中國提出的全球願景有多大的傾聽意願。

    CNN 指出，隨著多個美國盟邦的領袖近期相繼訪問北京，顯示西方盟友在面臨與美方關係變動時，正試圖重新校準其外交政策。慕尼黑會議的主辦單位更直言，1945年後的國際秩序正在被摧毀，各方已展開一場「賽跑」，試圖形塑失去美國主導後的全球新局。

