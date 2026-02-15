慕安會上痛批高市早苗「台灣有事」 王毅竟稱日本恐再次侵略中國！

中國外交部長王毅。（法新社）

中國外交部長王毅昨天（14日）出席在德國召開的慕尼黑安全會議（MSC），會上公開痛批日本首相高市早苗的「台灣有事」主張，還稱日本會重蹈覆轍，用所謂「存立危機事態」對中國發動侵略戰爭，反遭大批網友嗆爆！

日本首相高市早苗去年底在國會表態中國若對台灣發動侵略，日本也將會陷入「存立危機事態」，屆時自衛隊可啟動「集體自衛權」，介入台海衝突。這番表態一出讓北京氣炸，祭出一連串制裁報復，企圖讓高市在國內失去民心，結果造成反效果，高市首相支持度居高不下，甚至在本月8日帶領自民黨在眾議院改選大獲全勝，反觀親中派一敗塗地。

請繼續往下閱讀...

但中方選擇無視現實，繼續叫囂稱高市若繼續挺台這種「荒謬」行動，必遭日本人民跟國際社會唾棄，跳針似地要求高市收回「台灣有事」言論。

而昨天的慕安會上，王毅又公開譴責高市早苗，「在這裡我特別想提醒大家注意亞洲目前一個非常危險的情勢。就是不久前，日本現任首相公開表示，台灣如果發生狀況，對日本而言就是『存立危機事態』，可能會因此啟動所謂的『集體自衛權』。這是80年來第一次有日本首相公開講出這樣的話，這種說法完全違反中國的領土主權，更直接挑戰『台灣已經回歸中國』的事實，也完全違背日本當初對中國的承諾。」

他接著說：「中國有可能接受這種挑釁嗎？當然不可能，沒有任何中國人能接受這種說法。今天我人在歐洲德國，我想做個對比：德國在二戰之後，非常徹底反省納粹的罪行，立法禁止一切宣揚納粹主義的言論和行動。但日本卻到今天還在祭拜那些甲級戰犯，把他們當成所謂的『英靈』來供奉。這表示日本到現在內心深處，還有侵略跟殖民台灣的野心，軍國主義的陰影根本就沒有散去。這些歷史教訓距離我們並不遙遠。」

王毅聲稱，「當年日本也是用所謂的『國家存亡受威脅』當作藉口，對中國發動侵略戰爭，甚至偷襲珍珠港。如果日本現在還是不願意真心誠意反省歷史錯誤，歷史一定會再次重演，這正是我們必須記取的教訓。所以我認為，每一個有良知的人都應該提高警覺並保持清醒。日本人不應該再被右翼或極右翼激進勢力愚弄或帶著走。所有珍惜和平的國家，也都應該馬上清楚且大聲對日本提出警告：如果再走回軍國主義的老路，只會走進死胡同。如果再一次冒險，將來的失敗只會來得更快更慘。」

外國網友紛紛留言開噴，「中國政府是只會翻舊帳嗎？」、「中國正在為其軍事擴張找藉口而已，而且他們在批評他人時，說的內容根本就是自己」、「你們的毛澤東也幹了一樣的事，同樣都屠殺中國人，更可悲的是你們殺的是自己的人民」、「現在整天想侵略別人國家的就是你們跟俄羅斯了，有臉講別人？」、「中共不也把毛澤東這種殺人魔奉為英靈？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法