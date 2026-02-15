為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    首度回應川普歧視影片 歐巴馬：恐傷共和黨選情

    2026/02/15 16:05 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普（右）日前PO出一段將前總統歐巴馬（左）描繪成猴子的爭議影片，引起各界抨擊。（法新社檔案照）

    美國總統川普（右）日前PO出一段將前總統歐巴馬（左）描繪成猴子的爭議影片，引起各界抨擊。（法新社檔案照）

    美國總統川普（Donald Trump）日前在社群平台PO出一段將前總統歐巴馬（Barack Obama）與其妻子蜜雪兒（Michelle Obama）描繪成猴子的爭議影片，引起各界抨擊。歐巴馬的回應透過今（15）日播出的訪談首度公開，他認為美國民眾會用選票對川普所屬的共和黨做出反擊。

    《法新社》報導，歐巴馬在接受美國Youtuber科恩（Brian Tyler Cohen）訪問時，回應了川普2月5日在Truth Social平台貼出的侮辱性影片。這段播客（Podcast）在今日播出。

    科恩在訪談中提問：「……幾天前，川普放了一張你的照片，你的身體在猴子的身體上。所以我們又再一次看到了論述的退步。我們要如何從一個掉進去的地方爬回來？」

    歐巴馬在回答時並未直接點名川普，他指出多數美國人「對這種行為深感擔憂」。

    歐巴馬批評：「最近在社群媒體還有電視上演了這類小丑鬧劇，事實是，過往那些覺得必須具有某種禮貌、端莊以及對公職尊重的人，如今在這些事情上好像不再有羞恥心，對吧？這種感覺不見了。」

    歐巴馬還預測，這段影片會對共和黨的期中選舉造成不利結果，「最終的回應會來自美國人民。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播