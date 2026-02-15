首度回應川普歧視影片 歐巴馬：恐傷共和黨選情

美國總統川普（右）日前PO出一段將前總統歐巴馬（左）描繪成猴子的爭議影片，引起各界抨擊。（法新社檔案照）

美國總統川普（Donald Trump）日前在社群平台PO出一段將前總統歐巴馬（Barack Obama）與其妻子蜜雪兒（Michelle Obama）描繪成猴子的爭議影片，引起各界抨擊。歐巴馬的回應透過今（15）日播出的訪談首度公開，他認為美國民眾會用選票對川普所屬的共和黨做出反擊。

《法新社》報導，歐巴馬在接受美國Youtuber科恩（Brian Tyler Cohen）訪問時，回應了川普2月5日在Truth Social平台貼出的侮辱性影片。這段播客（Podcast）在今日播出。

請繼續往下閱讀...

科恩在訪談中提問：「……幾天前，川普放了一張你的照片，你的身體在猴子的身體上。所以我們又再一次看到了論述的退步。我們要如何從一個掉進去的地方爬回來？」

歐巴馬在回答時並未直接點名川普，他指出多數美國人「對這種行為深感擔憂」。

歐巴馬批評：「最近在社群媒體還有電視上演了這類小丑鬧劇，事實是，過往那些覺得必須具有某種禮貌、端莊以及對公職尊重的人，如今在這些事情上好像不再有羞恥心，對吧？這種感覺不見了。」

歐巴馬還預測，這段影片會對共和黨的期中選舉造成不利結果，「最終的回應會來自美國人民。」

