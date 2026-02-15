為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國制裁引發能源危機 古巴雪茄節取消

    2026/02/15 15:59 中央社
    哈瓦那雪茄節（Festival del Habano）主辦單位發新聞說，今年的活動延期。（擷取自Festival del Habano官網）

    哈瓦那雪茄節（Festival del Habano）主辦單位發新聞說，今年的活動延期。（擷取自Festival del Habano官網）

    因應美國施壓引發的重大能源危機，財政窘迫的古巴今天宣布取消其代表性的雪茄節。

    主辦單位在發給參與者的訊息中表示，將推遲原定2月24日至27日舉行的年度活動，但未公布新的日期。

    主辦單位Habanos SA表示，此一決定是「為了維護這項國際活動一貫展現的最高品質、卓越水準與體驗標準」。

    「哈瓦那雪茄節」（Festival del Habano）吸引來自世界各地的雪茄愛好者、商人及專業記者，並舉行高級雪茄與雪茄盒的拍賣活動。

    這項拍賣每年可帶來數百萬美元收入——去年約為1950萬美元——並將資金投入該國的醫療保健體系。

    作為古巴最具象徵性的出口產品，古巴雪茄的國際銷售為其苦苦掙扎的經濟帶來了急需的收入，而歐洲則是這類奢侈菸品的主要市場。

    在古巴重要盟友委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）1月初被罷黜後，美國切斷由委內瑞拉供應給古巴的石油。

    美國總統川普也簽署行政命令，允許美國對向哈瓦那出售石油的國家課徵關稅。

    由於島上缺乏燃料，包括加拿大航空（Air Canada）在內的國際航空公司已暫停飛來古巴的航班；多國政府也敦促公民重新考慮前往古巴的旅遊計畫。

    古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）指控川普意圖「扼殺」該國經濟。1962年以來，古巴一直受到美國的經濟封鎖。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播