跟台灣人學的？ 美戰爭部土味情話撩人：5馬赫比不上愛你的速度！

美國戰爭部首席技術官邁克爾在官方社群發出土味情話。（圖翻攝自Department of War CTO_X）

昨天（14日）是西洋情人節，美國戰爭部為了應景，這天特別在官方社群發了一篇「土味情話」，笑翻大批網友，該貼文被分享到台灣後，鄉民還笑稱「這幹話是跟台灣人學的嗎？」

美國戰爭部首席技術官（Department of War CTO）邁克爾（Emil Michael）於台灣時間今日凌晨零時剛過，在官方X平台PO文「愛意瀰漫在空氣中，情人節快樂」，並發布一張可愛貓貓戴著飛行頭盔，坐在戰機駕駛艙內自拍的萌照，配文「大家都說5馬赫很快，但我愛上你的速度更快！」

該貼文曝光後馬上掀起熱議，不少外國網友留言「沒想到戰爭部這麼浪漫」、「今年情人節，最浪漫的其實是戰爭部」、「好愛這段話，還有可愛的貓貓，情人節快樂！」、「情人節誰最會撩？原來是戰爭部」。有台灣網友將這則貼文也分享出來，讓鄉民忍不住莞爾，「這種幹話是跟台灣人學的嗎？」、「這東西到底是誰先起頭的啊」、「天啊……這麼瘋是可以的嗎？」

Love is in the air ????????



Happy Valentine's Day! ❤️ pic.twitter.com/smVY5ybIa4 — Department of War CTO （@DoWCTO） February 14, 2026

