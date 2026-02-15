為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    北韓姑姪內鬥？前南韓國情院副院長：金主愛接班恐遭金與正掣肘

    2026/02/15 14:54 即時新聞／綜合報導
    有專家表示，金主愛姑姑、勞動黨副部長金與正（左）可能會與自己的姪女金主愛爆發激烈的權力鬥爭。（合成圖）

    有專家表示，金主愛姑姑、勞動黨副部長金與正（左）可能會與自己的姪女金主愛爆發激烈的權力鬥爭。（合成圖）

    今年元旦，北韓領導人金正恩攜女兒金主愛與妻子李雪主參拜錦繡山太陽宮，向祖父金日成與父親金正日致意。這是金主愛首次公開參與此象徵政權世襲的儀式，被外界視為金主愛進入「接班人內定階段」，對此，有專家表示，金主愛姑姑、勞動黨副部長金與正可能會與其爆發激烈的權力鬥爭。

    據《韓聯社》報導，曾任南韓國家情報院第一副院長、南韓駐日、駐英大使的羅鍾一，在接受英國《每日電訊報》（The Telegraph）專訪時表示：「若金主愛接掌父親的權力，她可能會面臨野心勃勃且手段強硬的姑姑金與正強力牽制。」

    羅鍾一指出，如果金與正認為自己有機會成為最高領導人，她一定會毫不猶豫地抓住這個機會，強調「從金與正的角度來看，她沒有理由不去實現自己的政治抱負，因此很有可能會發生權力鬥爭。」

    報導指出，金與正已在勞動黨和軍隊內部擁有強大的支持基礎，被外界被視為北韓的二號人物。不過，金主愛近期頻繁公開露面，南韓國情院判斷已進入「接班人內定階段」，但她仍年僅十幾歲，政治基礎較為薄弱。

    《每日電訊報》分析，金正恩相對年輕的40歲出頭即著手布局接班人安排，可能與健康因素有關。

