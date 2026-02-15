出戰台北市長呼聲高！鄭麗君曝新任務：盼社會及國會共同支持

行政院副院長鄭麗君在小年夜的清晨6時許搭乘長榮航空班機返抵國門。（記者劉信德攝）

民進黨2026台北市長人選尚未攤牌，行政院副院長鄭麗君因台美貿易談判成果亮眼，黨內勸進聲浪不斷。鄭麗君今（15日）返台後透露，她終於完成談判團隊的任務，春節假期後會將貿易協定和投資MOU的兩份文本，以及整體影響評估函送國會，也會持續對外溝通說明，希望社會及國會能夠共同支持。

鄭麗君於美東時間12日率談判團隊與美方就「台美對等貿易協定」（ART）達成共識，並見證協定簽署，今天清晨返抵桃機。她隨後於臉書撰文說明，繼美東時間1月15日與美國簽署台美投資MOU後，2月12日下午，我方再和美國貿易代表署正式簽署台美對等貿易協定。

請繼續往下閱讀...

「我們終於完成總統、院長交付談判團隊的任務了！」鄭麗君有感而發地說，簽署儀式之後，車行經過河面結冰的波多馬克河，心裡不禁想著，歷經春夏秋冬的十個月，台灣確定取得輸美對等關稅15%且不疊加，這是美國給予逆差國中的最佳待遇；也爭取到2072項輸美產品豁免對等關稅，使我國輸美產品的平均關稅降到12.33%。同時，我們也取得232條款關稅最惠國待遇。

鄭麗君直言，首先要感謝產業界及國人的包容與等待，這段期間產業界真的辛苦了，希望談判的結果，能為台灣帶來更公平、甚至更具優勢的競爭地位，為未來拓展更多機會與更寬廣的道路。就如總統所說的，是大家的實力，讓台灣在世界上發光，可以更有自信地走向世界。

鄭麗君說，她也要感謝所有談判團隊的成員，包括楊珍妮政委、經貿談判辦公室的夥伴、各部會首長及同仁們的付出；尤其要謝謝總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、府院及國安會三位秘書長及相關同仁不分晝夜、無時差地並肩努力。這場談判是在整個政府團隊的通力合作下，才有可能完成的。

最後，鄭麗君表示，她要謝謝國人的支持鼓勵，也要謝謝不同意見的批評指教，她都感念在心，也會虛心傾聽。春節假期過後，會在卓榮泰的指示下，盡快將貿易協定和投資MOU的兩份文本，以及整體影響評估函送國會；行政院也會持續對外溝通說明，希望社會及國會能夠共同支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法