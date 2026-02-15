為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    出戰台北市長呼聲高！鄭麗君曝新任務：盼社會及國會共同支持

    2026/02/15 14:14 記者陳政宇／台北報導
    行政院副院長鄭麗君在小年夜的清晨6時許搭乘長榮航空班機返抵國門。（記者劉信德攝）

    行政院副院長鄭麗君在小年夜的清晨6時許搭乘長榮航空班機返抵國門。（記者劉信德攝）

    民進黨2026台北市長人選尚未攤牌，行政院副院長鄭麗君因台美貿易談判成果亮眼，黨內勸進聲浪不斷。鄭麗君今（15日）返台後透露，她終於完成談判團隊的任務，春節假期後會將貿易協定和投資MOU的兩份文本，以及整體影響評估函送國會，也會持續對外溝通說明，希望社會及國會能夠共同支持。

    鄭麗君於美東時間12日率談判團隊與美方就「台美對等貿易協定」（ART）達成共識，並見證協定簽署，今天清晨返抵桃機。她隨後於臉書撰文說明，繼美東時間1月15日與美國簽署台美投資MOU後，2月12日下午，我方再和美國貿易代表署正式簽署台美對等貿易協定。

    「我們終於完成總統、院長交付談判團隊的任務了！」鄭麗君有感而發地說，簽署儀式之後，車行經過河面結冰的波多馬克河，心裡不禁想著，歷經春夏秋冬的十個月，台灣確定取得輸美對等關稅15%且不疊加，這是美國給予逆差國中的最佳待遇；也爭取到2072項輸美產品豁免對等關稅，使我國輸美產品的平均關稅降到12.33%。同時，我們也取得232條款關稅最惠國待遇。

    鄭麗君直言，首先要感謝產業界及國人的包容與等待，這段期間產業界真的辛苦了，希望談判的結果，能為台灣帶來更公平、甚至更具優勢的競爭地位，為未來拓展更多機會與更寬廣的道路。就如總統所說的，是大家的實力，讓台灣在世界上發光，可以更有自信地走向世界。

    鄭麗君說，她也要感謝所有談判團隊的成員，包括楊珍妮政委、經貿談判辦公室的夥伴、各部會首長及同仁們的付出；尤其要謝謝總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、府院及國安會三位秘書長及相關同仁不分晝夜、無時差地並肩努力。這場談判是在整個政府團隊的通力合作下，才有可能完成的。

    最後，鄭麗君表示，她要謝謝國人的支持鼓勵，也要謝謝不同意見的批評指教，她都感念在心，也會虛心傾聽。春節假期過後，會在卓榮泰的指示下，盡快將貿易協定和投資MOU的兩份文本，以及整體影響評估函送國會；行政院也會持續對外溝通說明，希望社會及國會能夠共同支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播