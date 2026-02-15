為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    情人節急補貨！米蘭冬奧「3天用光」保險套荒暫解 官方幽默反擊

    2026/02/15 14:07 編譯陳成良／綜合報導
    2026米蘭冬奧選手村傳出保險套短缺，首批1萬個庫存在開賽3天內便遭索取一空。主辦單位趕在2月14日情人節當天完成緊急補貨，以確保村內防疫與健康需求獲得保障。（美聯社）

    2026米蘭冬奧選手村傳出保險套短缺，首批1萬個庫存在開賽3天內便遭索取一空。主辦單位趕在2月14日情人節當天完成緊急補貨，以確保村內防疫與健康需求獲得保障。（美聯社）

    情人節當天，米蘭科爾蒂納冬奧選手村的「保險套荒」迎來緊急解圍。面對首批不到1萬個物資在短短3天內便告罄、主辦單位遭諷刺「太小氣」的公關危機，官方趕在2月14日完成補貨，確保村內防疫與健康需求獲得即時增援。

    據《法新社》報導，本屆冬奧參賽選手約2800至3000人，首批1萬個保險套卻在賽事初期就被「秒殺」。主辦方在物資見底後迅速行動，於週六（14日）證實新一批供應已送達各選手村，並將持續補貨至22日閉幕為止。

    針對這場意外的「物資荒」，國際奧委會（IOC）發言人亞當斯（Mark Adams）在週六的記者會上展現幽默感，他笑稱：「1萬個已經用完了，算一下這2800名選手的比例，顯然情人節在選手村內正『如火如荼』進行中。」

    他同時引述奧林匹克憲章第62條開玩笑表示，每屆奧運都必須有一個保險套的故事，展現「更快、更高、更強、更團結」的精神。

    反擊「小氣」標籤 官方行動正名

    本屆冬奧因物資數量僅為巴黎奧運30萬個的30分之一，一度被譏諷為準備不足。隨著情人節補貨到位，主辦方強調這項自1988年漢城奧運起建立的衛教傳統不會中斷。倫巴底大區首長豐塔納（Attilio Fontana）也透過社群媒體背書，表示選手村已準備好一切所需物資。

    儘管保險套荒一度成為焦點，選手村內的硬體設施如健身房、休閒區仍運作如常。主辦單位重申，緊急補貨旨在確保選手在追求競技巔峰之餘，在賽場外的日常需求與健康防護也能獲得充分保障

