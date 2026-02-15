分析高金素梅奪高票套路 Kolas：利用資源匱乏、拿中共口號洗腦

立委高金素梅（中）。（資料照）

檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉利用人頭詐領助理費案，對此，前總統府發言人Kolas Yotaka表示，她與高金同為原民政治工作者，理應惺惺相惜，但遺憾對方走偏了，「濫用原住民族的貧窮，軟土深掘。原民作為一個獨立的族群，一種台灣主人的尊嚴，被錢踩在腳下，令人心碎痛苦。」

前總統府發言人Kolas Yotaka今日於臉書發文提及，「為人民服務」是中國共產黨的精神目標和價值追求，自高金素梅競選之初，高金就高喊「為人民服務」，導致毛澤東、習近平的口號「為人民服務」在台灣的原住民族選區很常見。這個大大的標語出現在北京的新華門牌匾上（中共中央與國務院辦公大樓），出現在中共各級黨政機關門口、大廳、最顯眼的地方，更別說習近平在重大的黨慶、國慶、閱兵時也常把「為人民服務」掛在嘴邊。

請繼續往下閱讀...

另一邊，在台灣，2007年高金素梅「為人民服務」的新聞稿至今還掛在立法院官網，2024年高金素梅競選連任，選舉公報上的政見就是「為人民服務」。臉書po自稱「為人民服務」的團隊，hashtag標籤也不缺「為人民服務」。

Kolas Yotaka坦言，看高金素梅案，有悲傷感。「我與她同作為台灣原住民族政治工作者，理應惺惺相惜」，對她力抗病魔、忍受性別霸凌、勇於面對人生挑戰感到敬佩，也曾祝福她早日康復，台灣的原民立委本應跨政黨共同「為族人服務」，對任何強奪台灣原住民族認同者才應「永不屈服」。但高金素梅走偏了，濫用原住民族的貧窮，軟土深掘。原民作為一個獨立的族群，一種台灣主人的尊嚴，被錢踩在腳下，令人心碎痛苦。

有很多人都問「國民黨這樣對你們，你們原住民為什麼都投國民黨？」Kolas Yotaka說，自己都告訴他們，不要誤以為大部分原民的投票行為背後，存在主動的意識形態的選擇，真相跟「國民黨」沒有關係，跟「貧窮」有關係。在高金素梅、傅崐萁等人身上看得出這種套路。

這2人都不是「國民黨」。高金素梅是無黨，傅崐萁雖然現在是國民黨，但他也曾是親民黨、也曾是無黨，都可以「高票」當選。「政黨」不是這些立委當選的為一理由，誰能把外來的「現金」「資源」發出去才是當選的關鍵。大到捐一座圖書館、送一台「幸福巴士」，小到一支武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩試劑，都足以讓資源匱乏的選民感恩涕零，她／他就可以當選。

Kolas Yotaka最後提問，「當選後，是為人民服務？或為習近平服務？」

「為人民服務」標語出現在北京的新華門牌匾上。（圖擷取自Kolas Yotaka臉書）

Kolas指出，2007年高金素梅「為人民服務」的新聞稿至今還掛在立法院官網，2024年高金素梅競選連任，選舉公報上的政見就是「為人民服務」。（圖擷取自Kolas Yotaka臉書）

「為人民服務」是中國共產黨的精神目標和價值追求。（圖擷取自Kolas Yotaka臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法