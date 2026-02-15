為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    北京如何把國民黨當傀儡反對台灣國防？ 林飛帆：軍事挑釁將更大膽

    2026/02/15 13:59 即時新聞／綜合報導
    林飛帆指出，若預算受阻，將向國際傳達「台灣防衛決心動搖」的錯誤訊號，也會讓北京更大膽以軍事挑釁台灣，並把國民黨當作有用的「協力者」弱化台灣。（資料照）

    藍白持續封殺賴政府1.25兆軍購特別預算，美方對此高度關切，日前更有37名國會議員致函藍白，呼籲盡速通過預算。國安會副秘書長林飛帆近日接受美媒《戰情室》（War Room）專訪，林強調，若預算受阻，將向國際傳達台灣防衛決心動搖的錯誤訊號，也會讓中國把國民黨當作有用的「協力者」弱化台灣。

    林飛帆事後在社群媒體Threads發文並貼出相關受訪片段，他提到《戰情室》（War Room）主持人溫特斯（Natalie Winters）詢問他「北京如何運用國民黨作為傀儡，來反對台灣的國防預算？」、「如果這項預算沒有通過，會向北京傳遞怎樣的訊息？」

    林飛帆表示，自己向她強調：「當多數民意支持強化國防，部分在野黨卻沈溺於綏靖主義，近期國民黨赴中的言論應和北京論述，印證我們的擔憂。」

    林飛帆指出，若預算受阻，將向國際傳達「台灣防衛決心動搖」的錯誤訊號，也會讓北京更大膽以軍事挑釁台灣，並把國民黨當作有用的「協力者」弱化台灣。

