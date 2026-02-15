不讓步換和平！澤倫斯基要美給20年安保 拒絕退出頓巴斯

烏克蘭總統開價安保底線。烏克蘭總統澤倫斯基週六（14日）於德國慕尼黑安全會議發表演說。他強調和平協議必須包含至少20年的法律安全保證，並拒絕以撤軍或領土讓步換取快速和平。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基14日在慕尼黑安全會議明言，若美國無法提供至少20年的法律安全保證，基輔不會簽署任何和平協議。他並透露美方曾建議以撤軍換和平，但這項提議已遭到他明確拒絕。

據《衛報》報導，澤倫斯基在下週與美、俄召開三方會談前，公開表達對談判現狀的不滿。他轉述美方說法指出，美方曾提議若烏克蘭撤出頓巴斯地區（Donbas），和平可更快到來；但澤倫斯基強調，那裡仍有烏克蘭人民居住，這項撤軍讓步「絕對不可能」。他批評美方過於頻繁地要求烏方讓步，卻對俄羅斯缺乏對等要求。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基透露，美方目前開出的安全保證期限為15年，但烏方堅持至少需要20年且具法律約束力的協議。這份協議必須明確規範，若未來和平部隊進駐烏克蘭，美方將提供何種具體協助。

關於雙方合作的「繁榮計畫」，澤倫斯基表示目前細節尚未交換。該計畫本質上是美方希望取得烏克蘭部分礦產開發權，作為戰後經濟合作的一環。

川普催促達成協議 澤倫斯基重申大選底線

面對美國總統川普施壓要求烏克蘭儘速「動起來」達成協議，澤倫斯基坦言，烏方確實感受到美方要求在5月15日前舉行大選的壓力。但他重申，選舉必須在停火宣布兩個月、確保選民安全的情況下才能舉行。他擔心俄羅斯更換談判代表僅是為了拖延時間，而非真正轉變戰略。

澤倫斯基認為歐洲在談判桌上的缺席是一個「巨大的錯誤」，此觀點也獲得部分與會國家的認同。此外，他對伊朗提供無人機資助俄羅斯表示強烈憤慨，並稱他目前的戰場目標是讓俄軍傷亡提升至每月5萬人，以維持防禦壓力。儘管歐洲領袖對短期內達成外交突破感到悲觀，但強調仍有資源支持烏克蘭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法