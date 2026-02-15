為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    不讓步換和平！澤倫斯基要美給20年安保 拒絕退出頓巴斯

    2026/02/15 14:41 編譯陳成良／綜合報導
    烏克蘭總統開價安保底線。烏克蘭總統澤倫斯基週六（14日）於德國慕尼黑安全會議發表演說。他強調和平協議必須包含至少20年的法律安全保證，並拒絕以撤軍或領土讓步換取快速和平。（美聯社）

    烏克蘭總統開價安保底線。烏克蘭總統澤倫斯基週六（14日）於德國慕尼黑安全會議發表演說。他強調和平協議必須包含至少20年的法律安全保證，並拒絕以撤軍或領土讓步換取快速和平。（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基14日在慕尼黑安全會議明言，若美國無法提供至少20年的法律安全保證，基輔不會簽署任何和平協議。他並透露美方曾建議以撤軍換和平，但這項提議已遭到他明確拒絕。

    據《衛報》報導，澤倫斯基在下週與美、俄召開三方會談前，公開表達對談判現狀的不滿。他轉述美方說法指出，美方曾提議若烏克蘭撤出頓巴斯地區（Donbas），和平可更快到來；但澤倫斯基強調，那裡仍有烏克蘭人民居住，這項撤軍讓步「絕對不可能」。他批評美方過於頻繁地要求烏方讓步，卻對俄羅斯缺乏對等要求。

    澤倫斯基透露，美方目前開出的安全保證期限為15年，但烏方堅持至少需要20年且具法律約束力的協議。這份協議必須明確規範，若未來和平部隊進駐烏克蘭，美方將提供何種具體協助。

    關於雙方合作的「繁榮計畫」，澤倫斯基表示目前細節尚未交換。該計畫本質上是美方希望取得烏克蘭部分礦產開發權，作為戰後經濟合作的一環。

    川普催促達成協議 澤倫斯基重申大選底線

    面對美國總統川普施壓要求烏克蘭儘速「動起來」達成協議，澤倫斯基坦言，烏方確實感受到美方要求在5月15日前舉行大選的壓力。但他重申，選舉必須在停火宣布兩個月、確保選民安全的情況下才能舉行。他擔心俄羅斯更換談判代表僅是為了拖延時間，而非真正轉變戰略。

    澤倫斯基認為歐洲在談判桌上的缺席是一個「巨大的錯誤」，此觀點也獲得部分與會國家的認同。此外，他對伊朗提供無人機資助俄羅斯表示強烈憤慨，並稱他目前的戰場目標是讓俄軍傷亡提升至每月5萬人，以維持防禦壓力。儘管歐洲領袖對短期內達成外交突破感到悲觀，但強調仍有資源支持烏克蘭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播