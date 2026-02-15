比嗎啡強200倍！納瓦尼樣本秘密出境 揭「箭毒蛙」化武毒殺內幕

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）生前與武裝人員對峙。歐洲5國最新鑑識聲明指控，從秘密偷渡出的檢體中，驗出比嗎啡強200倍的「箭毒蛙」劇毒成分，質疑俄方在獄中實施暗殺。（美聯社資料照）

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）在北極圈監獄猝死兩年後，一場跨國鑑識行動揭開了躲過克里姆林宮眼線的證據。英國、德國等歐洲5國14日發布聯合聲明，指稱在秘密偷渡出境的納瓦尼遺體檢體中，驗出罕見的「箭毒蛙」劇毒成分「表巴地啶」（Epibatidine）。鑑識顯示，該毒素效力比嗎啡強200倍，會讓人在意識清醒中痛苦窒息。

比嗎啡強200倍的「沉默殺手」 讓人在清醒中窒息

綜合外媒報導，這份由英、德、法、瑞典及荷蘭共同發布的報告指出，納瓦尼樣本中發現的「表巴地啶」是一種極強的神經毒素。其效力比嗎啡強200倍，但在致死與止痛劑量之間的界線極其模糊。毒理專家分析，這種毒素會導致肌肉麻痺，中毒者會在意識完全清醒的狀態下，因為呼吸肌肉停擺而窒息慘死，過程極其痛苦。

英國外交部指出，表巴地啶在俄羅斯自然界並不存在，必須透過精密實驗室人工合成。曾在2020年治療納瓦尼的醫師表示，納瓦尼生前出現的呼吸困難與抽搐，與這種毒素的中毒跡象「精確吻合」。

樣本「秘密偷渡」出俄國 打破普廷的完美掩蓋

報導披露，揭開真相的關鍵在於納瓦尼的親信與家屬。在納瓦尼於2024年身故後，家屬與支持者在嚴密監控下，冒險將部分生物檢體「秘密偷渡」出俄羅斯，送往西方頂尖實驗室檢驗，這才讓俄方試圖消滅證據的計畫破功。

納瓦尼的遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）在慕尼黑安全會議上表示，過去外界以為要證明獄中暗殺是「不可能的任務」，但現在有了科學證據。她痛批普廷是個殺人犯，動用了人工合成的化學毒素來剷除政敵，其手法卑鄙且反映出對反對派的恐懼。

目前，歐洲5國已正式致函「禁止化學武器組織」（OPCW），指控俄羅斯嚴重違反《化學武器公約》及相關國際條約。俄方發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）則對此全盤否認，反指西方國家是在「編造劇本」以轉移自身面臨的政治危機。

