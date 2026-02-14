普廷頭號政敵納瓦尼死於箭毒蛙劇毒 英國外交部證實

圖為已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼與其遺孀尤莉雅檔案照。（美聯社）

英國廣播公司（BBC）14日報導，英國外交部指出，俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）是死於一種由箭毒蛙毒素提煉的毒物。

在納瓦尼死於西伯利亞監獄兩年後，英國與其盟友在分析從其遺體發現的物質樣本後，歸咎克里姆林宮。英國外交部說，在納瓦尼遺體上發現的「表巴蒂啶」（epibatidine）劇毒，沒有任何合理解釋。

英國外交大臣庫柏（Yvette Cooper）在慕尼黑安全會議上說，「只有俄羅斯政府有能力、動機與機會，在納瓦尼於俄羅斯監禁期間，對他使用該致命毒物」。

她補充說，「俄羅斯將納瓦尼視為威脅，透過使用這種劇毒，俄羅斯展現其卑鄙手段，以及對政治反對派的極度恐懼」。

英國與瑞典、法國、荷蘭與德國共同指責俄羅斯下毒。英國外交部說，俄羅斯涉嫌違反《化學武器公約》的情況通報禁止化學武器組織。

納瓦尼是普廷頭號政敵，也是俄羅斯最直言不諱的反對派領導人，2024年2月16日猝死西伯利亞獄中，得年47歲。2020年他遭遇諾維喬克（Novichok）神經毒害，在德國治療，返回俄羅斯後，在機場被捕入獄。

