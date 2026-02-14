藍白快看！美國務卿喊話 魯比歐「不希望盟友變弱」娓娓道來

美國務卿魯比歐。（法新社）

藍白屢次封殺賴政府1.25兆軍購特別條例，引發華府高度關切，美國更有37位跨黨派參眾議員聯合致函給立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌，強烈呼籲盡快通過這筆國防預算。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天（14日）在慕尼黑安全會議（MSC）上發表談話，也強調「我們不希望盟友變弱，因為盟友弱了，我們自己也會跟著變弱」，也被解讀是在向台灣的在野黨喊話。

魯比歐14日出席在德國召開的慕安會並發表演說，近期美歐關係動盪，魯比歐的談話明面上是在兒安撫為跨大西洋關係倍感不安的歐洲，但字裡行間傳達的意思，也被認為適合套用在藍白和台海情勢上。美國務院副國務卿黑爾貝格（Jacob Helberg）今天就在X平台分享魯比歐的完整談話，引發熱烈討論。

魯比歐表示，「在二戰結束前的500年期間，西方國家不斷向外拓展。不論是傳教士、移民、軍隊還是探險家，都從西方出發，跨越大洋，殖民新大陸，建立起幅員遼闊遍及全球的帝國。但從1945年開始，這種情勢第一次出現反轉，自哥倫布以來長達數百年的擴張停止了，轉向變成萎縮。當時的歐洲已經成一片廢墟，一半的國家淪陷在共產主義的『鐵幕』下，剩下的國家看起來也隨時可能淪陷。西方強盛的帝國紛紛走向衰敗，而且在無神論的共產革命與全球各地的反殖民運動推動下，世界地圖逐漸被共產主義的鐮刀與鐵鎚標記上了紅色。」

「在這樣的背景下，當時許多人都認為，西方世界主宰全球的時代已經結束，我們未來的命運，只能淪為昔日榮耀的微弱回聲。但當年我們的前輩看清楚一點：『衰敗』是一種選擇，而他們拒絕選擇這條路。這條路我們過去曾經一起走過，現在川普總統和美國希望再度跟各位攜手走一次。這就是為什麼我們不希望盟友變得軟弱，因為盟友弱了，我們自己也會跟著變弱。我們需要的是能夠自我防衛又擋得住敵人威脅的盟友，讓敵人連想試探我們聯合實力的念頭都沒有。」

魯比歐接著說，「我們也不希望盟友老是被歷史罪惡感和羞愧感綁手綁腳。我們希望盟友對自己的文化與歷史能感到驕傲，知道我們共同繼承著同樣偉大的文明，並願意跟我們一起守護這份寶貴的遺產。我們更不希望盟友只懂得找理由去合理化現狀，而逃避真正該做的改革。說白一點，我們美國才沒興趣當個『禮貌又乖乖配合的西方文明衰退管理員』。」

「我們並不想分裂，我們要的是恢復並振興彼此之間長久以來的情誼，共同重建人類歷史上最偉大的文明。我們追求的是一個充滿活力的聯盟，清楚知道困擾我們社會的不只是某些錯誤的政策，更是一種消極無望又安於現狀的心態。我們要的聯盟，不會因為害怕氣候變遷、戰爭或科技而停滯不前。相反的，我們要的是勇敢面對未來的聯盟。我們唯一真正害怕的就是無法給下一代一個比現在更值得驕傲、更富裕又更強大的國家。』

魯比歐最後強調，「我們要的是能守護自己的人民、捍衛自身利益、維持行動自由的聯盟，而不是整天只想著經營全球福利制度、為過去幾代的歷史錯誤不斷道歉贖罪的聯盟。我們要的聯盟，不會輕易把自己的權力交出去，也不會被別的體系約束或控制。我們不會在國家生存的關鍵資源上過度依賴別人，也不會假裝客氣，宣稱自己的生活方式只是許多選項中的一種，還得先經過別人同意才敢行動。」

WE IN AMERICA HAVE NO INTEREST IN BEING POLITE AND ORDERLY CARETAKERS OF THE WEST’S MANAGED DECLINE! pic.twitter.com/b0A1n8FANs — Under Secretary of State Jacob S. Helberg （@UnderSecE） February 14, 2026

