慕尼黑安全會議 英相：將部署「威爾斯親王號」航艦嚇阻俄國

英國首相施凱爾今天表示，鑑於北方地區的安全疑慮升高，英國今年將部署以「威爾斯親王號」為首的航艦戰鬥群至北大西洋。

法新社報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示：「我今天可以宣布，英國將於今年派遣我們的航艦戰鬥群前往北大西洋及高北地區（High North），由「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍，將與美國、加拿大及其他北大西洋公約組織（NATO）盟國共同執行任務，展現對歐洲—大西洋安全的堅定承諾。」

施凱爾今天是在慕尼黑安全會議中（Munich Security Conference, MSC）做上述表示。

英國國防部在聲明中表示，這支戰鬥編隊將包括皇家海軍軍艦、F-35戰機以及直升機，行動名稱為「火冠行動」（Operation Firecrest）。

聲明中說，此舉將「強力展現武力，以嚇阻俄羅斯的侵略行動，並保護關鍵的海底基礎設施」。

路透社報導，施凱爾也在慕尼黑安全會議中強調，必須建立「硬實力」，做好必要時戰鬥的準備。

他指出：「我們必須有能力嚇阻侵略，而且沒錯，如有必要，我們要做好戰鬥準備，不惜代價保護我們的人民、價值觀與生活方式。一如歐洲，我們必須自立自強。」

此外，在施凱爾發表談話之前，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也在慕尼黑安全會議演講中指出，歐盟（EU）應使其在創始條約為基礎的共同防禦協議「真正發揮作用」。

她表示：「共同防衛對歐洲聯盟來說並非是一個選項，而是我們條約中的義務。」

范德賴恩指出：「這是我們在遭受侵略時彼此相互支持的集體承諾，簡單來說，就是『一人為眾，眾人為一』。這就是歐洲的意義。」1150214

