    國際

    烏克蘭與IMF達成共識 82億美元貸款條件放寬

    2026/02/14 22:04
    烏克蘭總理斯維里登科說，國際貨幣基金組織同意放寬82億美元的貸款條件。（法新社資料照）

    烏克蘭總理斯維里登科說，國際貨幣基金組織同意放寬82億美元的貸款條件。（法新社資料照）

    烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）今（14日）表示，烏克蘭政府已與國際貨幣基金組織（IMF）就一項82億美元（約合新台幣2573億）貸款計畫達成共識，IMF將放寬貸款條件，而這筆資金對於烏克蘭來說至關重要。

    《路透》報導，俄烏戰爭即將邁入第5年，烏克蘭目前仰賴西方世界的援助來維持國防與經濟運作，並支付薪資與退休金；IMF去年11月與烏克蘭達成貸款協議，前提之一是烏克蘭須對自營業者課稅。

    斯維里登科指出，在與IMF討論之後，烏克蘭代表團對協議做了一些結構性標準的修改，並加以簡化；IMF執行董事會預計會在下次開會時審議計畫，而這筆貸款通過與否，對於解鎖其他國際援助來說相當重要，其中包括歐盟的900億歐元貸款。

    斯維里登科指出，IMF貸款計畫中，最為敏感的部分就是要對自營業者課稅，政府雖然同意引入增值稅，但門檻已從100萬格里夫納提高至400萬格里夫納，政府正與國會議員協商這些變更，並起草其他增稅法案。

