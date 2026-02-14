為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    科技安全管制措施被擱置 民主黨人痛批川普姑息北京

    2026/02/14 21:53 編譯魏國金／台北報導
    川普已擱置一連串針對北京的科技安全管制措施。（路透）

    在美國總統川普與中國國家主席習近平4月會面之前，川普政府擱置一連串針對北京的科技安全管制措施，引發民主黨國會議員痛批此舉威脅美國國家安全。

    路透報導，被擱置的措施包括，禁止中國電信集團在美國營運、限制中國設備銷售美國資料中心，以及研擬禁止中國網通大廠TP-Link生產的路由器銷售美國、擬禁中國聯通、中國移動在美進行網路業務，其他措施還包括禁止中國電動卡車、公車在美銷售。

    參院情報委員會資深委員華納（Mark Warner）說，「川普政府將國安疑慮置於隨意且功利的作法之下，屈從於尋求與受關注中企交易的美國公司，核發美國敏感技術的出口許可，允許中國國家冠軍企業繼續進入美國市場，只要確保總統親友有獲利機會」。

    以眾議員米克斯（Gregory Meeks）為首的眾院外交事務委員會民主黨籍委員說，「這是姑息主義，川普犧牲技術安全，讓美國人更加不安全」。

    在去年10月川習會中，雙方達成貿易休兵後，美國當局尋求控制可能激怒北京的政府行動。

    川普政府已放行輝達向中國出口第2先進的人工智慧（AI）晶片，並延後一項可能阻止數千家中企採購美國技術的規範。

    擱置相關措施引發民主黨人疑慮，質疑川普4月與習近平會面時是否「繼續出賣美國勞工與安全」。

    參院外交關係委員會委員墨克利（Jeff Merkley）說，川普此舉是削弱美國產業、置美國於國安風險的「雙輸」之舉。

    參院銀行委員會委員華倫（Elizabeth Warren）將相關決定與美國重要官員的去職關聯起來。她說，「川普先趕走致力反制中國網路威脅的國安專業官員，現在擱置關鍵保護措施的實施，為什麼川普政府如此急切為北京效力」？

