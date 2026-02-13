為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國AI生成「超人力霸王痛扁高市」惹怒日網！版權方出手了

    2026/02/13 12:25 即時新聞／綜合報導
    網路上出現一段中國網友透過AI製作、日本知名IP「超人力霸王」痛扁高市早苗的影片。（取自X）

    日本首相高市早苗發表「台灣有事論」後，中國祭出多種「懲罰性」措施反制，但她日前仍率領自民黨，在眾議院大選中取得壓倒性勝利，讓中國更為憤怒。近日，網路上出現一段中國網友透過AI製作、日本知名IP「超人力霸王」痛扁高市早苗的影片，引發日本網友不滿，版權方製作公司圓谷製作已經對此提出申訴，並成功將影片檢舉下架。

    中國字節跳動近日發布最新影片生成模型Seedance 2.0，一推出立刻被中國網友大量用以惡搞，早讓中國網友氣得牙癢癢的高市早苗就是受害者之一。近日一段AI生成影片在網路瘋傳，該影片中，放大版的高市早苗慘遭超人力霸王痛毆，不斷發出慘叫。

    影片在X上流傳後引發大量日本網友不滿，痛批中國網友「無恥」、「毫無道德底線」，也紛紛喊話要版權方出手。據了解，版權方製作公司圓谷製作已經對此提出申訴，相關影片現在都已無法顯示，並寫有原因：「回應著作權所有人的檢舉，此媒體已停用」。不過，傳出中國網友仍持續用AI生成相關影片。

    超人力霸王系列常客、演員森次晃嗣也轉發網友要求圓谷製作對其提告的推文表示「完全同意」。他更氣憤地說：「圓谷應該告死他們。」

    網路上出現一段中國網友透過AI製作、日本知名IP「超人力霸王」痛扁高市早苗的影片。（取自X）

    版權方製作公司圓谷製作已經對此提出申訴，相關影片現在都已無法顯示，並寫有原因：「回應著作權所有人的檢舉，此媒體已停用」。（取自X）

