賴清德宣布成立「國家經濟戰略指導小組」親自領軍推動台灣經濟發展

總統府13日舉行「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會，總統賴清德親自出席並發表談話。（記者羅沛德攝）

台美已正式完成「對等貿易協定（ART）」簽署。總統賴清德今（13日）宣布，總統府將成立「國家經濟戰略指導小組」，由他擔任召集人，結合行政院的經濟發展委員會，針對各項結構性課題擬定策略及執行方案，團結朝野及民間力量推升台灣經濟。

賴清德今天上午在總統府大禮堂舉行「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會，他表示，總統府將成立國家經濟戰略指導小組，由他本人擔任召集人，結合行政院長卓榮泰領導的「經濟發展委員會」。

賴清德預告，未來推動台灣經濟發展，將由國安團隊與行政院分工合作，針對處理各項結構性課題，擬定策略及執行方案，團結朝野、企業界及民間團體力量，共同努力將台灣經濟推升到全新的境界。

媒體關切，國家經濟戰略指導小組的具體運作，以及是否邀集產業界代表參與。賴清德回應，該小組主要聚焦因應這次對等關稅談判後，必須要解決的一些問題，要趁勢推動台灣經濟產業進一步發展必須要關注的議題，後續的組成及運作都會適時向社會大眾報告。

至於先前進行的產業拜訪之旅，賴清德預告，他和卓榮泰會持續地進行產業關懷之旅，雖然這次談判成果獲得產業界肯定，但如何接觸每一個產業並關心他們目前所面臨的問題，或者是在新局勢如何擴大產業利益，其實都需要政府及業者之間共同合作。

賴清德強調，不會因為談判結束就停止產業關懷之旅，關懷產業是持續性的工作，是他本人和卓榮泰、以及政府相關首長持續不斷的工作。

