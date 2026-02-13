台東政治人物輪番拜年送小紅包 民眾歡喜：一早就集滿4款

市場人擠人，眾人魚貫前行。（記者劉人瑋攝）

農曆年前政治人物上街頭拜年、發紅包不可少，藍綠參與台東縣長選舉的立委陳瑩、議長吳秀華一早就上鯉魚山拜年發紅包，吳稍後又與藍營的縣長饒慶鈴、市長陳銘風、立委黃建賓一同進台東市中央市場，在整個市場擠滿趕辦年貨的人潮中穿梭，氣氛十分熱鬧。有攤商說，一個早上就「集滿」4款紅包，「去年只有收到紅包袋，今年有進步」。

雖然只是貼上十元硬幣，但攤商笑道，去年只有收到地方政治人物的紅包袋，今年不僅每個小紅包都貼上硬幣，而且一次還蒐集滿4種台東地方政治人物送的紅包，「感覺好很多」。

無論是中央市場或鯉魚山，今早都有參選人發紅包，陳瑩、吳秀華與陳銘風今早7時許就在鯉魚山廣場發送紅包給市集與晨運民眾，沒有針鋒相對，藍綠2參選人還是有互動。

而中央市場就更加熱絡，本來就人擠人的市場因許多民眾趕辦年貨已十分擁擠，4名政治人物，特別是大批隨行人員揹著小紅包、春聯、攝影師，一群就十多人接踵前行，趁此時拜年，也與民眾拉近關係，街道上充滿濃濃的年味，也嗅得到大選的氣味。

左起吳秀華、陳銘風、陳瑩到鯉魚山拜年、發小紅包。（民眾提供）

