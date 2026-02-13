替代役男遭丟包輾斃！司機林宇浚遺棄致死起訴 國民法官審理

温姓替代役男被司機林宇浚丟包台64快速道路，遭4車輾過爆頭慘死。（資料照）

政治大學畢業的温姓替代役男，今年1月25日透過Bolt叫車平台搭車返家，行經台64線快速道路時，遭司機林宇浚丟包，慘遭4輛轎車輾過慘死；新北地檢署今依可處無期徒刑或7年以上徒刑的遺棄致死罪嫌起訴林宇浚，全案適用國民法官法審理，將由國民法官進行判斷；開車輾過温男的4名司機涉過失致死罪嫌部分，另案偵辦中。

本案發生後，有媒體報導温男喝酒且連續踢踹車門與椅背等案情細節，新北檢今天表示因本案適用國民法官法審理，為了避免預斷，不便說明；但依檢方的書類顯示，檢方並未認定林宇浚有強拖被害者下車情形。

請繼續往下閱讀...

據了解，25歲温男為政治大學新聞系、企管系雙主修畢業，去年10月於鐵路警察局服替代役，期間作息正常，近日正準備下個月退伍後的工作面試；案發當日即25日，温男到台北市文山區興隆路二段訪友。

根據檢方調查，林男為多元計程車司機，凌晨2時7分許，於應用程式Bolt承接温男乘車訂單後，駕車至台北市文山區興隆路2段搭載温男後，開往温位於板橋區的住處。

檢方認為，林男對温男有保護義務，需供温男於安全處所下車，但途經新北市中和區台64線往板橋匝道時，因温男突倒臥於後座，林男明知温男無自救力，凌晨2時19分許，竟在新北市中和區台64線西向27.5公里處（往板橋方向）道路線與隔音牆處停下，並打開駕駛座車門，要求温下車，見温下車後倒臥於車尾道路上，即駕車離去；凌晨2時22分至31分許，温因倒臥於快速道路上，陸續遭陳、邱、簡、魏等4名駕駛的汽車輾過，頭顱破裂、全身多處骨折慘死。

案發後，檢方原本依過失致死罪嫌諭知林男5萬元交保，後來兩度傳喚林出庭，認為他除涉過失致死，亦涉及遺棄致死罪，加保15萬元，並限制出境出海並實施電子監控，須持手機自拍回傳報到監控中心。

依刑法規定，犯刑法遺棄罪可處6月以上、5年以下徒刑，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上徒刑，致重傷者，處3年以上10年以下徒刑；本案檢方認定，司機依契約或法令對「無自救力者」即温男，負有保護義務，卻命他於快速道路下車，見温倒臥於道路後即駕車離去，依有義務者遺棄致死罪嫌起訴。

司機林宇浚的多元計程車。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法