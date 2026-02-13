李四川親弟是小琉球環保蟑螂？ 四叉貓翻出2人同框照

四叉貓PO出疑似小琉球環保蟑螂李賜福與台北市副市長李四川同框的照片。（圖擷取自臉書）

以男子李賜福為首的犯罪集團假借污染地方之名，以圍船、潑漆及人身威脅為手段，恐嚇琉球鄉垃圾清運業者，勒索每噸600元「回饋金」，迫使3家業者先後交付576萬元，並造成全島垃圾清運業務停擺，影響當地觀光發展及環境衛生，屏東地檢署偵辦後，依恐嚇取財等罪起訴李賜福及等4嫌，並對主嫌李賜福求處3年6月以上有期徒刑，沒收不法所得，以正法紀。對此，網紅四叉貓表示，請問小琉球環保蟑螂李賜福是李四川的親弟弟嗎？

四叉貓在臉書PO文表示，「今天有篇新聞：『小琉球環保蟑螂勒索回饋金，地方惡霸三年大賺576萬元！』涉案的李賜福及同夥林明男涉恐嚇取財等罪，被法院羈押禁見，早上記者圈中有傳聞李賜福可能是新北市長候選人李四川的親弟」

請繼續往下閱讀...

四叉貓指出，所以他很無聊的在台中網咖肉搜了一下李賜福的臉書，李賜福開了一家《小琉球李家大厝一琉麻花捲》的店，這家店開幕時，時任新北副市長李四川有送賀詞過去，再根據2015年的新聞報導「肉搜國民黨秘書長李四川」。

四叉貓續指，李四川有個弟弟在琉球開了一家麻花捲店，新聞報導照片可以看出也叫《一琉麻花捲》，另外，雖然李賜福已把FB鎖住了，但他的同夥林明男沒有鎖，所以用平常的教學方式就能翻出很多相關合照，趁FB還沒關大家快去朝聖吧！

四叉貓PO出李四川當時贈送的花籃照片。（圖擷取自臉書）

