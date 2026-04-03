區桂芝作詞！學童唱「四維八德歌」充斥東方巨龍字眼 南投縣府挨批統戰

南投縣政府要原民國小合唱團演唱「四維八德幸福歌」，該歌曲由區桂芝作詞，歌詞充斥東方巨龍、華夏文明等大中國思想，引發統戰爭議。（取自「南投縣政府」YouTube）

南投縣府1日在草屯鎮舉辦兒童節模範兒童表揚，會中南投副縣長王瑞德邀請原民國小合唱團演唱「四維八德幸福歌」，惟歌曲不僅由備受統戰爭議的區桂芝作詞，歌詞還出現東方巨龍、華夏龍骨龍髓等字眼，令民眾覺得「怪怪的」，民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴抨擊縣府不尊重原住民，公開大搞統戰。

民進黨南投縣黨部主委、縣議員陳玉鈴表示，縣府此舉是公開宣傳統戰，要原住民學童來唱五千年華夏文明，更是不倫不類，完全不尊重台灣原民文化，即便是宣揚品德的歌曲，用字遣詞也應貼近現況與台灣主體性，而非一味歌頌大中國主義。

請繼續往下閱讀...

民眾也表示，北一女教師區桂芝因統戰言論本身就是爭議人物，歌曲填詞不僅充斥大中國思想，透過原住民的歌聲頌讚東方巨龍、華夏文明更是奇怪，縣府要推廣品德教育，選曲或方法應要有更適合的作為。

王瑞德回應，現在學生會出問題，很多都是缺乏品德教育，用音樂來傳達推廣是最好的方式，且區桂芝在歌詞中對四維八德的闡述沒有問題，有關「東方巨龍」等字眼，則是歌詞文學手法，這是見仁見智的問題，若有人要用政治意識型態無限上綱，那會沒完沒了，希望大家能聚焦四維八德的倫理綱常。

南投縣政府模範兒童表揚會，副縣長王瑞德（最後排中右）要原民國小合唱團演唱「四維八德幸福歌」，惟歌詞充斥大中國思想，引發統戰爭議。（南投縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法