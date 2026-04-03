伊朗稱擊落第二架「美軍F-35」！解體殘骸照曝光

伊朗稱擊落第二架「美軍F-35」！解體殘骸照曝光2026/04/03 15:31 即時新聞／綜合報導
法斯通訊社釋出大量戰機殘骸照片，並稱此為該架F-35解體後的殘骸。（取自法斯通訊社X）
中東戰火持續延燒，伊朗半官方媒體法斯通訊社（Fars News Agency）今日報導指出，伊朗已擊落第二架美軍F-35戰鬥機，並隨後釋出殘骸照片，立刻在網路上掀起熱議。
伊朗媒體報導指出，這架F-35被擊中前正在伊朗中部飛行，遭到摧毀後墜毀，機身嚴重受損。報導稱，飛行員目前下落不明，由於飛機墜毀時發生劇烈爆炸，預估飛行員彈射逃生的機率極低。
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報導提到，殘骸照片中顯示的「LN」代碼表明，這架飛機駐紮在英國雷肯希斯（Lakenheath）皇家空軍基地，該基地為美國空軍第48戰鬥機聯隊的駐地。
法斯通訊社隨後釋出大量宣稱為F-35解體後的殘骸照片。不過，許多軍事迷在交叉比對照片特徵後，質疑殘骸外觀較接近F-15E打擊鷹戰機而非F-35隱形戰機。目前美軍中央司令部尚未對此消息做出正式回應，實際狀況仍有待釐清。
???? انهدام دومین فروند از جنگنده فوق پیشرفته F-35 آمریکایی در آسمان مرکزی ایران pic.twitter.com/WyqdmAJ2oK— خبرگزاری فارس （@FarsNews_Agency） April 3, 2026
⚡️????????????????BREAKING: IRGC announces shooting down a U.S F-35 fighter Jet.— Suppressed News. （@SuppressedNws1） April 3, 2026
IRGC Public Relations: An American advanced F-35 fighter jet was destroyed in the central sky of Iran by the IRGC's advanced aerospace defense system.
The fighter jet belongs to the Lakenheath squadron.
This… pic.twitter.com/Be1l7cvrWU
کد "LN" روی دم جنگنده F-35m ساقطشده نشان میدهد که این هواپیما در پایگاه هوایی سلطنتی لکنهیث در بریتانیا، محل استقرار ۴۸مین گروه جنگنده، مستقر است.— خبرگزاری فارس （@FarsNews_Agency） April 3, 2026
هواپیماهای این اسکادران بخشی از نیروهای هوایی ایالاتمتحده در اروپا و آفریقا هستند. https://t.co/8Y2iuMrUzh pic.twitter.com/TFl1hGQKwh