伊朗稱擊落第二架「美軍F-35」！解體殘骸照曝光

法斯通訊社釋出大量戰機殘骸照片，並稱此為該架F-35解體後的殘骸。（取自法斯通訊社X）

中東戰火持續延燒，伊朗半官方媒體法斯通訊社（Fars News Agency）今日報導指出，伊朗已擊落第二架美軍F-35戰鬥機，並隨後釋出殘骸照片，立刻在網路上掀起熱議。

伊朗媒體報導指出，這架F-35被擊中前正在伊朗中部飛行，遭到摧毀後墜毀，機身嚴重受損。報導稱，飛行員目前下落不明，由於飛機墜毀時發生劇烈爆炸，預估飛行員彈射逃生的機率極低。

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報導提到，殘骸照片中顯示的「LN」代碼表明，這架飛機駐紮在英國雷肯希斯（Lakenheath）皇家空軍基地，該基地為美國空軍第48戰鬥機聯隊的駐地。

法斯通訊社隨後釋出大量宣稱為F-35解體後的殘骸照片。不過，許多軍事迷在交叉比對照片特徵後，質疑殘骸外觀較接近F-15E打擊鷹戰機而非F-35隱形戰機。目前美軍中央司令部尚未對此消息做出正式回應，實際狀況仍有待釐清。

???? انهدام دومین فروند از جنگنده فوق پیشرفته F-35 آمریکایی در آسمان مرکزی ایران pic.twitter.com/WyqdmAJ2oK — خبرگزاری فارس （@FarsNews_Agency） April 3, 2026

⚡️????????????????BREAKING: IRGC announces shooting down a U.S F-35 fighter Jet.

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IRGC Public Relations: An American advanced F-35 fighter jet was destroyed in the central sky of Iran by the IRGC's advanced aerospace defense system.



The fighter jet belongs to the Lakenheath squadron.



This… pic.twitter.com/Be1l7cvrWU — Suppressed News. （@SuppressedNws1） April 3, 2026

کد "LN" روی دم جنگنده F-35m ساقط‌شده نشان می‌دهد که این هواپیما در پایگاه هوایی سلطنتی لکنهیث در بریتانیا، محل استقرار ۴۸مین گروه جنگنده، مستقر است.



هواپیماهای این اسکادران بخشی از نیروهای هوایی ایالات‌متحده در اروپا و آفریقا هستند. https://t.co/8Y2iuMrUzh pic.twitter.com/TFl1hGQKwh — خبرگزاری فارس （@FarsNews_Agency） April 3, 2026

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