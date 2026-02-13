獨家》「環保蟑螂」李賜福是李四川親弟 小琉球地方人士證實

李四川親弟是小琉球環保蟑螂？ 四叉貓翻出2人同框照

屏東小琉球竟有「環保蟑螂」！男子李賜福等人威脅勒索垃圾清運業者，不法獲利576萬元，「四叉貓」今爆料，李賜福疑似就是爭取代表國民黨參選新北市長的台北市副市長李四川的弟弟，還挖出兩人同框照片，引發熱議；對此，前琉球鄉長蔡天裕、前琉球地區漁會總幹事蔡寶興都表示，李四川是很認真踏實的人，長期在台北工作，雖和李賜福是親兄弟，但不能劃上等號。

前琉球地區農會總幹事蔡寶興指出，李四川在家中是老大，父親是漁民，父親很早就過世，家中很貧困，家中兄弟姊妹很多人，都在外地工作，李四川高中就在外地讀書及工作，很努力踏實，只有過年、過節才會回小琉球，弟弟做什麼他怎麼會知道，現在連父親都不知道兒子在幹什麼，何況是弟弟。

前琉球鄉長蔡天裕說，李四川和他一起讀白沙國小，他是很踏實認真的人，小時候還賣文具補貼家用，親弟弟發生事情不能就說哥哥知道，或將兩者牽扯在一起。

琉球鄉洪太太指出，李賜福是李四川的親弟弟，李四川兄弟姊妹很多，有的嫁到別縣市，在小琉球的大概只有李賜福。

