美逾30名議員示警：台灣防禦進度「不足」 習近平正集結全中國力量奪台

美國跨黨派37名國會參眾議員近日聯名致函立法院龍頭韓國瑜，對台灣預算僵局展現罕見的「華府集體焦慮」。根據《路透》報導，美方不僅警告中國國家主席習近平（Xi Jinping）正動用中國所有國家力量試圖奪台，更直指台灣目前的防禦進步程度若無1.25兆元的國防特別預算支撐，將「不足以」應對歷史性威脅。

這封由參議員瑞克茲（Pete Ricketts）、昆斯（Chris Coons）等37名兩院議員簽署的信函，透露了美方對台海局勢最嚴峻的定調。美方評估，習近平目前正聚焦所有國家元素以達成控制台灣的目標。儘管美方肯定台灣在義務役、後備與不對稱戰力的進展，但聯名信毫不客氣地直指，若國防支出無法達到賴清德政府所提的特別預算規模，現有進步將「不足以應對威脅」。

《路透》分析，這股來自華府的集體壓力，與川普政府一貫要求盟友「大幅增加國防支出」的立場高度契合。信中特別提到，美國雖須解決對台軍售交付延宕（backlog）的問題，但台灣也必須同步「邁開腳步」。美方觀點認為，1.25兆元的預算案並非單純的採購計畫，而是台灣對國際社會發出「捍衛自主意志」的明確信號，任何延宕都被視為地緣政治的脆弱點。

預算案成試金石 美方緊盯台灣防衛韌性

報導指出，台灣在野黨雖主張應嚴格審查、拒簽「空白支票（blank cheques）」，但在美方視角中，目前的政治僵局正造成聯合防禦體系的斷層風險。這封信函不僅是針對立法院領袖的正式文書，更是華府對台發出的戰略定調：在習近平全面集結國力之際，台灣若無法在財政上展現對等的決心，將使美、日等盟友的協防努力面臨進度脫節的危機。

