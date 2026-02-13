小川淳也當選「中道」新黨魁 力拚大選慘敗後重生

日本中道改革連合今天選出眾議員小川淳也提任新黨魁。（資料照，彭博）

日本中道改革連合今天選出眾議員小川淳也提任新黨魁。中道在眾院大選中慘敗，議席從167席萎縮為49席，小川將帶領陷入谷底的中道浴火重生。

中道是由立憲民主黨與公明黨為眾院大選組合的新黨，由於倉促成軍，再加為選舉而結合的政黨，黨內磨合不足，提出的政策也不夠明確，在這次眾院大選中未獲選民青睞，創黨之初的共同代表野田佳彥和齊藤鐵夫在選後引走咎辭職，為因應18日召開的特別國會，中道緊急在今天舉行黨魁選舉。

請繼續往下閱讀...

中道這次當選的49位眾議員中，有28人出身公明黨，均是以比例代表當選，立憲出身21人，其中僅有7人為小選區當選。公明因占有比例代表優先順位，選後黨內出現異聲，部分立憲陣營的落選人砲口向內，公明為平熄黨內怒火，這次並未推派人選出馬，所以競逐新黨魁的小川淳也和階猛均為立憲陣營的眾議員。

經過投票，小川以27票贏過階孟的22票，兩人僅差5票。

現年54歲的小川出身四國香川縣，父母經營理容院，和國民民主黨黨魁玉木雄一郎為高松高校的學弟學長，玉木較小川高兩年級。小川在東京大學畢業後進入總務省擔任官僚，2005年首次當選進入國會。

小川連任8屆。歷任總務政務官、立憲民主黨幹事長、眾議院決算行政監視委員長等職。2021年曾挑戰立憲民主黨代表選，但敗給泉健太。

小川在2020年時，以自己首次當選以的從政歷程為背景，拍攝電影「為什麼你當不了總理大臣？」，小川因為電影上映而爆紅，知名度大幅提升。對於消費稅率議題，他曾提及「有必要提高到與北歐相同的25％」，但此言論在網路上引發批評，他也因此在影片中一邊痛哭一邊道歉。

公明陣營雖未推出人選，但因有28人，所以被認為具有決定中道新黨魁的力量，而階猛於11日向媒體談及中道在眾院大選慘敗的原因時驚爆，公明在重大選舉臨近時，會提前約3個月變更住民票（戶籍），為支持者做準備。雖然他強調是「傳聞」，但不小心透露了日本政壇的禁忌話題，也被認為是他無法獲得公明支持的主因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法