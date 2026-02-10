為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    黎智英之子爭取父親獲釋　籲英國政府積極作為

    2026/02/10 01:45 中央社

    遭囚禁的香港傳媒大亨黎智英之子黎崇恩（Sebastien Lai），今天呼籲英國政府應積極爭取釋放黎智英。他也批評英國首相施凱爾重啟英國對中國關係之際，未將此案列為優先議題。

    路透社報導，78歲的黎智英被控勾結外國勢力及發表煽動言論，遭香港高等法院判處20年徒刑。黎智英為英國公民，他否認所有指控，並向法庭表示自己是「政治犯」。

    黎崇恩表示，施凱爾（Keir Starmer）上月訪問中國，卻未在出訪前要求釋放其父親，這是一項錯誤決定。

    他說：「我希望首相能做得更多。我們並沒有提出過分要求，這對他們來說並不困難。」

    黎崇恩形容，定罪當天是「任何相信真理、自由與公義之人的黑暗時刻」，量刑結果又是公義黑暗的一天。

    黎崇恩也表示：「對我父親判處如此嚴苛的刑期，對我們家人而言是沉重打擊，對我父親的生命更構成威脅。」這代表香港法律制度的毀滅，也是公義的終結。

    施凱爾日前率領數十名商界領袖訪問中國，行程重點在於恢復經濟往來。他的發言人對記者說：「完全不與中國接觸，並非一項有利於英國或英國公民的政策。」（編譯：屈享平）1150210

