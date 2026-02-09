高市早苗大獲全勝 《彭博》：習近平現在面臨兩難

高市早苗（右）獲得更強勁的民意背書後，習近平（左）面臨是要接觸或繼續冷戰的抉擇。（法新社）

日本首相兼自民黨總裁高市早苗帶領執政黨在8日的眾議院大選中，贏得日本在二次世界大戰後最強勢的民意支持。分析指出，中國先前因高市「台灣有事」言論批評、施壓高市和日本，反倒助長自民黨選情，這次大選是「感受到中國威脅」贏得多數，中國現在面臨抉擇，是與日本戰後最受歡迎領袖接觸，抑或繼續與美國在亞洲最重要的盟友冷戰。

分析指出，高市與自民黨的大獲全勝令人意外，其中也包括中國。高市先前公開表示，一旦台海生變，恐危及日本生存，被認為是在暗示日方有立場介入，引起中國長達3個月的批評和施壓，但這種策略適得其反，反而幫助自民黨跨越關鍵的國會門檻，可能為日本加強國防鋪路。

日本前駐澳洲大使山上信吾將中國描述為「選舉的幕後推手」，「面對中國挑釁行為和一波波經濟脅迫，日本應屈服或挺身而出？日本人民顯然選擇後者」。他呼籲高市政府「進行強有力的外交活動，加強國防和情報工作」。東京大學專研中國問題的阿古智子總結這次選舉結果道，這是「感受到中國威脅的人贏得絕對多數」。策略諮詢公司亞洲集團（The Asia Group）主席波林（David Boling）表示，中國現在不得不面對現實，高市的政治地位已穩固，而且中方孤立高市的努力徹底失敗。

《彭博》指出，中國國家主席習近平現在面臨兩難：是與日本戰後最受歡迎的首相接觸，抑或繼續與美國在亞洲最重要的盟友冷戰。數名日本官員表示，他們希望中國最終別無選擇，只能重新與日本接觸，因為高市擁有強大民意支持，這意味著她很可能在未來幾年繼續執政。

然而，中國外交部發言人林劍刻意淡化高市大勝，稱選舉是日本的「內政」，並再次敦促高市收回有關台灣的言論，強調北京的政策不會因一次選舉而改變。

中國華南理工大學公共政策研究院副研究員徐偉鈞認為，高市內閣會加速提高防衛預算，穩步推進軍事大國化進程，甚至推動修憲，將「日本國不保持軍事力量」和「不保持交戰權」等條款刪除，並更名自衛隊為「國防軍」，中日關係未來一段時期內將面臨進一步衝擊。

