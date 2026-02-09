日版傅崐萁！岡田克也被起底是AEON富二代「全家人超親中」

在第51屆眾議院大選落敗的岡田克也，是跨國零售巨頭永旺集團（AEON）創辦人之子，全家族被踢爆與中國關係極為密切。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

日本眾議院選舉昨（8）日落幕，被視為造成現今中日衝突始作俑者、立憲民主黨重量級大老「岡田克也」，出乎大眾意料落選，被各界解讀為日本選民強硬拒絕親中政客的象徵。數位創作者小原惠文透露，岡田克也是跨國零售巨頭永旺集團（AEON）創辦人之子，且全家族親中色彩相當濃厚，消息引發台灣網友熱烈討論。

小原惠文今（9）日在臉書發文介紹，現年72歲的岡田克也，曾擔任日本外務大臣與副總理，同時也在去年11月初，在眾議院預算委員會質詢期間，誘導高市早苗回應「台灣有事」相關議題。另外，岡田克也在三重地區票倉相當穩固，甚至創下「10戰全勝」的紀錄，直到這次大選才被不滿他親中言行的選民，用選票將他趕下台。

小原惠文進一步指出，每當日中關係出現惡化，中國政府祭出各種「賤招」導致日本國家利益受損，然而唯獨岡田克也背後的家族企業AEON，疑似因為在中國的龐大版圖，獲得近乎擁有「免死金牌」的待遇，「這種政治立場與家族金權之間啟人疑竇的連結，讓他被譏為是『拿日本國安換取家族企業在中國平安』的典型政客。」

另據日本媒體與網友踢爆，由岡田克也的父親岡田卓創辦的AEON集團，自1996年進駐中國市場，截至2025年12月，已在中國開設75家綜合百貨超市、23間大型商場；哥哥岡田元也為前AEON集團會長；弟妹則是任職《東京新聞》、日本相當知名的親中記者望月衣塑子。此外，從去年3月開始，岡田克也3度訪問中國，會晤中國共產黨中央政治局委員、中宣部部長李書磊，聲稱這些是推動改善中日在政治與經濟關係的重要交流。

消息一出，吸引不少台灣人關注與討論，反紫光奇遊團成員許美華則以「台灣的傅崐萁」來形容岡田克也。還有網友指出，岡田克也2009年被同為立憲民主黨的時任日本首相鳩山由紀夫指派擔任外相，期間鳩山由紀夫施壓宮內廳，強迫日本天皇「破例接見」當時還僅是中國國家副主席的習近平，此舉涉嫌將天皇當成二戰期間的政治操弄工具，在當時引爆大批日本人怒火，小原惠文則以「日本的國民黨」形容立憲民主黨。

其他網友則表示，「日本的共匪同路人」、「就是日本的傅崐萁吧？！」、「原來永旺，就是日本旺旺」、「這種貨色，台灣的藍白內部也不少欸」、「原來商店街摧毀者是他們家的啊」、「不覺得一臉賊樣超像傅崐萁跟黃國昌的混合體嗎？」、「共匪都可以把樂天趕走，永旺這個沒用了也可以沒收」、「日本沒有了，牠家族企業也會被沒收，既壞又蠢！」、「這既視感也太強了！簡直是台灣『傅』氏王朝的翻版：在中國布下龐大的家族利益網，質疑他是否正拿國家安全當籌碼，換取個人的榮華與平安」。

