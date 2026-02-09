讓親中政客岡田克也下台！「三重第3區選民」獲台日全網熱烈讚賞

日本立憲民主黨重量級大老、被視為親中代表的「岡田克也」，本次眾議院選舉未能守住長期連任的「三重縣第3選區」，落敗消息引發各界關注。（圖擷取自@r34 社群平台「X」）

日本眾議院大選昨（8）日落幕，立憲民主黨與公明黨合組的「中道改革連合」慘敗收場，立憲民主黨重量級大老、被視為親中代表的「岡田克也」，也未能守住長期連任的「三重縣第3選區」，落敗消息引發各界關注。事後不少三重第3選區選民非常自豪表示，他們成功做到用民主選票拉下親中政客的壯舉，獲得大批日台網友熱烈讚賞。

岡田克也的父親是跨國零售巨頭永旺集團（AEON）創辦人岡田卓也，其家族企業與中國關係密切，在中展店超過20家，且每次中國政府以政治理由針對日方祭出各種經濟施壓，唯獨AEON擁有近乎「免死金牌」的優待。另據報導指出，岡田克也自1990年從政以來，連續當選12屆眾議員，更在三重第3選區拿下「10戰全勝」紀錄。

請繼續往下閱讀...

不過在第51回眾議院大選中，被岡田克也鞏固多年的三重第3選區，開票結果出乎所有人意料，他以9萬701票輸給自民黨候選人石原正敬的9萬9392票，連勝紀錄被正式中止。另據資料顯示，當地18歲至40多歲的選民，大多選擇投給石原正敬；50歲至60多歲的選民，也有半數以上投給石原正敬；唯有70歲以上的選民，傾向投給岡田克也。

對於此次敗選，岡田克也將原因歸咎於「高市旋風」及「網路謠言」。然而三重第3選區的選民陸續在社群發文指出，他們早就不滿岡田克也的親中言行，非常努力號召親朋好友出門投票，透過選票將這名親中大老送下台；不乏年輕的首投族則坦言，他們沒想到真的成功扳倒岡田克也，畢竟自兒時有記憶起，他就長期穩贏該地區的選舉。

更有選民發文笑說，希望大家能為三重第3選區「抗中成功」的壯舉，能給予他們讚美。貼文一出，迅速湧入大批日本與台灣網友留言，「日本選民威武」、「三重好強啊，恭喜你們拔除毒瘤！」、「雖然票差有點危險，但還是很厲害」、「羨慕日本的向心力，台灣也能這樣就好了」、「敬佩出門投票、守護日本的三重第3選區選民」、「當這種人也有被選票下架的一天，你還是不得不佩服民主的力量」。

另有選民直言，岡田克也是引爆現今日中衝突、雙方關係惡化的「始作俑者」，但他本人卻絲毫不認為自己有錯，讓他們這些選民感到非常當羞愧與自責。綜合日媒報導，岡田克也在去年11月7日的眾議院預算委員會，質詢日本首相高市早苗「台灣有事」相關議題，事後中國政府藉此展開一連串報復施壓，岡田克也更是積極附和中方態度，要求高市早苗撤回發言，加上家族濃厚的親中色彩，令不少日本民眾對其產生強烈反感。

長らく三重3区住んでるから今日ぐらいは政ツイしていいよな？



日中対立の発端は他の誰でもない岡田克也お前な

まずはお前がごめんなさいしなきゃいけないのに総理の発言の撤回だの、国民感情をコントロールだの眠たい事言ってたよな？

自分でケツ拭けないなら選挙でケツ拭いてやるよ

お前船降りろ — もんぴす （@monzetsuomame） February 8, 2026

相關新聞請見：

高市早苗：台灣有事若伴隨武力 可能構成存亡危機事態

日立憲黨議員要求首相表態不挺台獨 在日台僑抗議干預內政

日立憲黨議員怪罪台獨連累日本 謝長廷駁斥：也有可能日本先有事

向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選

質詢「台灣有事」掀波瀾 岡田克也敗選、歸咎於網路與「高市旋風」

中國反擊高市早苗無力 議員岡田克也質詢爭議反被批洩露日本安全底牌

各年齡層投票分布圖。（圖擷取自@Kiyora_A_maimu 社群平台「X」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法