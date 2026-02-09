為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    讓親中政客岡田克也下台！「三重第3區選民」獲台日全網熱烈讚賞

    2026/02/09 17:39 即時新聞／綜合報導
    日本立憲民主黨重量級大老、被視為親中代表的「岡田克也」，本次眾議院選舉未能守住長期連任的「三重縣第3選區」，落敗消息引發各界關注。（圖擷取自@r34 社群平台「X」）

    日本立憲民主黨重量級大老、被視為親中代表的「岡田克也」，本次眾議院選舉未能守住長期連任的「三重縣第3選區」，落敗消息引發各界關注。（圖擷取自@r34 社群平台「X」）

    日本眾議院大選昨（8）日落幕，立憲民主黨與公明黨合組的「中道改革連合」慘敗收場，立憲民主黨重量級大老、被視為親中代表的「岡田克也」，也未能守住長期連任的「三重縣第3選區」，落敗消息引發各界關注。事後不少三重第3選區選民非常自豪表示，他們成功做到用民主選票拉下親中政客的壯舉，獲得大批日台網友熱烈讚賞。

    岡田克也的父親是跨國零售巨頭永旺集團（AEON）創辦人岡田卓也，其家族企業與中國關係密切，在中展店超過20家，且每次中國政府以政治理由針對日方祭出各種經濟施壓，唯獨AEON擁有近乎「免死金牌」的優待。另據報導指出，岡田克也自1990年從政以來，連續當選12屆眾議員，更在三重第3選區拿下「10戰全勝」紀錄。

    不過在第51回眾議院大選中，被岡田克也鞏固多年的三重第3選區，開票結果出乎所有人意料，他以9萬701票輸給自民黨候選人石原正敬的9萬9392票，連勝紀錄被正式中止。另據資料顯示，當地18歲至40多歲的選民，大多選擇投給石原正敬；50歲至60多歲的選民，也有半數以上投給石原正敬；唯有70歲以上的選民，傾向投給岡田克也。

    對於此次敗選，岡田克也將原因歸咎於「高市旋風」及「網路謠言」。然而三重第3選區的選民陸續在社群發文指出，他們早就不滿岡田克也的親中言行，非常努力號召親朋好友出門投票，透過選票將這名親中大老送下台；不乏年輕的首投族則坦言，他們沒想到真的成功扳倒岡田克也，畢竟自兒時有記憶起，他就長期穩贏該地區的選舉。

    更有選民發文笑說，希望大家能為三重第3選區「抗中成功」的壯舉，能給予他們讚美。貼文一出，迅速湧入大批日本與台灣網友留言，「日本選民威武」、「三重好強啊，恭喜你們拔除毒瘤！」、「雖然票差有點危險，但還是很厲害」、「羨慕日本的向心力，台灣也能這樣就好了」、「敬佩出門投票、守護日本的三重第3選區選民」、「當這種人也有被選票下架的一天，你還是不得不佩服民主的力量」。

    另有選民直言，岡田克也是引爆現今日中衝突、雙方關係惡化的「始作俑者」，但他本人卻絲毫不認為自己有錯，讓他們這些選民感到非常當羞愧與自責。綜合日媒報導，岡田克也在去年11月7日的眾議院預算委員會，質詢日本首相高市早苗「台灣有事」相關議題，事後中國政府藉此展開一連串報復施壓，岡田克也更是積極附和中方態度，要求高市早苗撤回發言，加上家族濃厚的親中色彩，令不少日本民眾對其產生強烈反感。

    在 Threads 查看

    相關新聞請見：

    高市早苗：台灣有事若伴隨武力 可能構成存亡危機事態
    日立憲黨議員要求首相表態不挺台獨 在日台僑抗議干預內政
    日立憲黨議員怪罪台獨連累日本 謝長廷駁斥：也有可能日本先有事
    向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選
    質詢「台灣有事」掀波瀾 岡田克也敗選、歸咎於網路與「高市旋風」
    中國反擊高市早苗無力 議員岡田克也質詢爭議反被批洩露日本安全底牌

    各年齡層投票分布圖。（圖擷取自@Kiyora_A_maimu 社群平台「X」）

    各年齡層投票分布圖。（圖擷取自@Kiyora_A_maimu 社群平台「X」）

