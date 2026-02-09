為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    轟！彰化139線「死亡彎道」再現車禍 20歲騎士自摔噴飛命危

    2026/02/09 19:49 記者湯世名／彰化報導
    139線「死亡彎道」再傳車禍，20歲男騎機車自撞噴飛命危。（消防局提供）

    男子所騎乘的機車衝入路旁草叢。（警方提供）

    轟！1名20歲男子今天（9日）下午騎機車行經彰化縣芬園鄉139線大彰路「死亡彎道」時，突然失控衝往路旁草叢，連人帶車噴飛倒地昏迷，經消防員火速送醫搶救，到院前一度呈現心肺功能停止，所幸經醫護搶救後恢復心跳，不過昏迷指數僅剩3命危，由於其昏迷中無法實施酒測，警方已針對事故發生原因釐清；由於16天前139線才發生20歲男子騎重機撞死事故，春節前夕接連發生重大事故，令地方議論。

    彰化縣消防局今天下午4點多接獲民眾報案指出，芬園鄉大彰路四段發生一起機車自撞的嚴重事故，消防人員趕往現場發現1名20歲男性騎士倒臥路邊，其所騎乘的機車則倒在草叢內，車體嚴重受損。消防人員發現男子心肺功能停止，立即給予初步治療，旋即火速送秀傳醫院急救。秀傳醫院指出，男子經搶救有腦出血，意識不清，昏迷指數3分，住加護病房治療，有生命危險。

    去年12月1名20多歲男子騎乘紅牌大型重機，行經139線時突然失控撞路樹，男子經搶救從鬼門關前救回；這起事故在網路上掀起熱烈討論，有網友問：「慢慢騎不行嗎？」今年1月25日又發生紅牌重機騎士在139線撞死，彰化警分局因此實施交通大執法，3天抓36件超速，沒想到今天又發生重大事故，令地方議論。

    半個多月前139線才發生重機自摔事故，造成騎士身亡。（資料照）

