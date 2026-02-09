為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴韓要見面了！賴清德邀五院院長新春後茶敘 「國家只有一個」

    2026/02/09 19:22 記者陳昀／台北報導
    賴總統去年2月國政會商時，特別準備「花開富貴五福臨門」紅花響杯五入禮盒，送給立法院長韓國瑜等五院院長，傳遞「五權分立、五院合作、五院團結」的期盼。（圖擷取自總統府官網）

    賴總統去年2月國政會商時，特別準備「花開富貴五福臨門」紅花響杯五入禮盒，送給立法院長韓國瑜等五院院長，傳遞「五權分立、五院合作、五院團結」的期盼。（圖擷取自總統府官網）

    總統賴清德上週一喊話立法院長韓國瑜，盼他發揮功能，儘速審議通過總預算等議案，韓國瑜直至昨天才受訪表示，他將面諫賴「化解衝突，永遠衝突對老百姓沒有幫助」。總統府發言人郭雅慧今證實，總統確已邀請五院院長新春後茶敘，期盼化歧見為共識，讓憲政運作更加順暢，五院攜手為國家做好事、為人民解決問題。

    針對媒體詢問「韓院長提及總統春節後將邀五院茶敘」一事，郭雅慧晚間表示，當前台灣正面臨多重國內外情勢挑戰，政黨之間立場或有不同，但國家只有一個，總統誠摯期盼五院增進溝通、凝聚共識，攜手為國家做好事、為人民解決問題。

    至於外界關心五院互動安排，郭雅慧說，總統確已邀請五院院長於新春後進行茶敘，並誠摯歡迎五院院長出席交流；惟考量各院公務繁忙，相關時間仍待後續協調安排，期盼於年節過後合適時機順利舉行，化歧見為共識，讓憲政運作更加順暢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播