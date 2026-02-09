賴韓要見面了！賴清德邀五院院長新春後茶敘 「國家只有一個」

賴總統去年2月國政會商時，特別準備「花開富貴五福臨門」紅花響杯五入禮盒，送給立法院長韓國瑜等五院院長，傳遞「五權分立、五院合作、五院團結」的期盼。（圖擷取自總統府官網）

總統賴清德上週一喊話立法院長韓國瑜，盼他發揮功能，儘速審議通過總預算等議案，韓國瑜直至昨天才受訪表示，他將面諫賴「化解衝突，永遠衝突對老百姓沒有幫助」。總統府發言人郭雅慧今證實，總統確已邀請五院院長新春後茶敘，期盼化歧見為共識，讓憲政運作更加順暢，五院攜手為國家做好事、為人民解決問題。

針對媒體詢問「韓院長提及總統春節後將邀五院茶敘」一事，郭雅慧晚間表示，當前台灣正面臨多重國內外情勢挑戰，政黨之間立場或有不同，但國家只有一個，總統誠摯期盼五院增進溝通、凝聚共識，攜手為國家做好事、為人民解決問題。

至於外界關心五院互動安排，郭雅慧說，總統確已邀請五院院長於新春後進行茶敘，並誠摯歡迎五院院長出席交流；惟考量各院公務繁忙，相關時間仍待後續協調安排，期盼於年節過後合適時機順利舉行，化歧見為共識，讓憲政運作更加順暢。

